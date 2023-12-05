«بيور فود تكنولوجي» تطور نموذجاً مبتكراً للزراعة العمودية بالإمارات

نجحت شركة بيور فود تكنولوجي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية المستدامة ومقرها دولة الإمارات، في تطوير نموذج أولي مبتكر للزراعة المائية والروبوتية يعمل بالطاقة الشمسية ويتطلب مياهاً أقل بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالزراعة التقليدية ويوفر إنتاجية محاصيل نباتية أعلى.

وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي حققه فريق من خبراء الشركة. وتتطلع شركة بيور فود تكنولوجي حالياً إلى توسيع نطاق تكنولوجيا المزرعة العمودية وذلك لخفض فاتورة واردات الأغذية النباتية في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 7.7 مليارات دولار بشكل كبير ومساعدة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية النباتية الغنية بالمغذيات.

وهذه هي أول مزرعة مائية عمودية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل بالطاقة الشمسية، والروبوتات، وحاصلة على براءة اختراع، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد طورت جميع براءات الاختراع وسُجلت في دولة الإمارات، وتم أيضاً تصميم وبناء المصنع التجريبي في دولة الإمارات.

وتقدم شركة بيور فود تكنولوجي، التي نجحت بالفعل في الحصول على 11 براءة اختراع لحلول مبتكرة في إنتاج الغذاء وتنتظر الحصول على خمسة براءات اختراع أخرى في الزراعة المستدامة والروبوتات والزراعة العمودية المائية، الحل النهائي للاستدامة الزراعية والغذائية في البلاد. والزراعة المائية هي طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، حيث تُستبدل التربة بمحلول مائي غني بالمغذيات وتنمو جذور النباتات في مزرعة المياه العميقة ومحلول المعادن الغنية.

وتتم مراقبة النباتات والمياه للحصول على التركيبة الغذائية المثالية لتسهيل نمو النبات. وعلى هذا النحو، فإن طريقة الزراعة المائية تتخلص من خطر الأمراض التي تسببها مسببات الأمراض والكائنات الحية في التربة، كما تنتج النباتات المزروعة في الماء إنتاجاً أعلى من النباتات المماثلة المزروعة في التربة.

وتمتلك الشركة مزرعة رأسية مائية تعمل بكامل طاقتها بمنطقة جبل علي الصناعية وتنتج محاصيل الخضراوات في غضون 35 يوماً، باستخدام المياه والمعادن والذكاء الاصطناعي الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

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