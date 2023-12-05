الأسهم تتماسك في أولى جلسات الأسبوع

تماسكت أسواق الأسهم في أولى تداولات الأسبوع، بعد العودة من إجازة عيد الاتحاد، وحافظت المؤشرات على حصة معتدلة للسيولة بـ 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.038 مليار درهم في أبوظبي، وحوالي 302 مليون درهم في دبي.

واستقر مؤشر سوق دبي عند 3979 نقطة بتراجع نسبته 0.2%، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9520 نقطة منخفضاً بنسبة 0.199%.

وشهد السوقان إجمالي صفقات تخطت 23.5 ألف صفقة، وبلغت صفات سوق دبي 7.9 آلاف صفقة مقابل أكثر من 15.4 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

وشهد سوق أبوظبي، صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بقيمة 22.48 مليون درهم على عدد 11.8 مليون سهم وبقيمة 1.9 درهم للسهم.

سوق دبي

وتصدر سهم شركة ((أرامكس))، ارتفاعات سوق دبي المالي بنمو 3% تلاه سهم ((الفردوس القابضة)) بنسبة 2.3%، فيما زاد سهم ((الإسلامية للتأمين)) بنسبة 2.17%، وسهم ((مصرف الإمارات دبي الوطني)) 1.71%، بينما حقق سهم ((ديار)) نمواً تجاوز 1%.

سوق أبوظبي

وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم بعض الشركات الصناعية وشركات للأنشطة الاستثمارية، إذ تصدر سهم مجموعة ((فينكس)) بنسبة نمو قياسية بلغت 35.3%، ثم سهم ((صناعات أسمنت الفجيرة)) بنسبة 13.6%، تلاهما سهم ((شيميرا ستاندرد)) بنسبة 7.1%، بينما حقق سهم ((أسمنت الخليج)) نسبة 3.8%، ثم سهم مجموعة ((ألفا ظبي)) بنسبة 1.36%.

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