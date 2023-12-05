أسعار النفط تستقر والمستثمرون يترقبون تخفيضات طوعية لـ «أوبك+»

لم تسجل أسعار النفط تغيراً يذكر، أمس، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف ((أوبك+)).

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.3 % إلى 77.78 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.3 % أيضاً إلى 72.83 دولاراً للبرميل.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة ((أواندا))، إن تصريح وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج ((أوبك+)) يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر، قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت تينا تينج، المحللة في ((سي.إم.سي ماركتس))، إن أسعار النفط انخفضت، الاثنين، وسط تشكيك المتعاملين في أن يكون لتخفيضات الإمدادات من ((أوبك+)) تأثير كبير.

ومع ذلك، قال الكرملين إن التخفيضات التي اتفق عليها تحالف ((أوبك+)) ستستغرق وقتاً قبل أن تسري.

واتفقت مجموعة ((أوبك+))، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مؤخراً، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً وذلك للربع الأول من عام 2024.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً من تلك التخفيضات يمثل امتداداً للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.

ومع ذلك أثيرت مخاوف عالمية حيال الإمدادات.

وحصل الطلب على دعم من تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي قالت لرويترز إن البنك يمكن أن يستبعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد انخفاض ((ملحوظ)) للتضخم.

وأظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت أكثر من توقعات المحللين في أكتوبر في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات، ما ضغط على المعنويات في سوق النفط.

وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.

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