مهرجان دبي للتسوق ينطلق بعد غدٍ

تنطلق بعد غد الجمعة الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق لتقدم مجموعة كبيرة من فرص الفوز بالجوائز القيمة طوال أيامه الممتدة على مدار 38 يوماً، وتتيح دورة هذا العام فرصاً رائعة للفوز بشقة فاخرة وسيارات فخمة وملايين الدراهم نقداً.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق فرصة للفوز بما يصل إلى 100,000 درهم نقداً يومياً مع سحوبات إينوك الكبرى. ولكن ليس عليكم الانتظار للفوز، حيث يمكنكم الحصول على قسيمة لدخول السحب مع سحوبات ما قبل مهرجان دبي للتسوق وسحوبات مهرجان دبي للتسوق عند إنفاق 25 درهماً أو أكثر في منافذ ((زووم))، أو إنفاق 50 درهماً لدى ((أوتوبرو))، أو إنفاق ما لا يقل عن 75 درهماً على خدمات مختارة ضمن ((تسجيل)).

وكلما أنفقتم أكثر، زادت فرصكم في الفوز، حيث يجري السحب يومياً على جائزة قدرها 10,000 درهم نقداً في سحوبات ما قبل مهرجان دبي للتسوق، وسيحصل أحد المتسوقين شهرياً على جائزة قدرها 50,000 درهم حتى يناير في السحب الذي يقام عبر الإنترنت. أما خلال مهرجان دبي للتسوق، فسيحصل 30 فائزاً على جوائز نقدية قيمة، كل جائزة منها 100,000 درهم.

وخلال الفترة من 9 ديسمبر الجاري حتى 14 يناير 2024، ستقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى سيارات جديدة لأصحاب قسائم السحب الفائزة. ويمكنكم أيضاً المشاركة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى عند زيارة سوق الذهب، أو من خلال الأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة، أو من عبر شراء خدمات ((أوتوبرو)). للدخول في السحب، يجب شراء قسيمة سحب بقيمة 100 درهم فقط من محطات وقود إينوك أو إيبكو في دبي، كما يمكن الاشتراك عبر الإنترنت من خلال موقع أو تطبيق ((أي ديلز)).

ويحصل حامل قسيمة السحب على فرصة المشاركة، حيث سيحصل أحد المشاركين على مبلغ ضخم قدره 500,000 درهم نقداً في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

لا تفوّتوا العروض الرائعة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يمكن التسوق واللعب والفوز بما يصل إلى مليون درهم. تسوقوا في أي من مراكز التسوق المشاركة المفضلة لديكم والمشاركة في الحملة الترويجية، وأنفقوا 200 درهم أو أكثر للحصول على قسيمة سحب رقمية توفر فرصة لتحريك العجلة على مسرح السحب المباشر.

ويُجرى السحب أيام 16 و23 و30 ديسمبر، وكذلك في يومي 6 و13 يناير، حيث سيحصل 25 فائزاً على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 40,000 درهم لكل منهم خلال مهرجان دبي للتسوق.

بالنسبة لعشاق الذهب والمجوهرات، يعتبر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للحصول على صفقات رائعة والفوز بما يصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب مع مجموعة دبي للمجوهرات حتى 14 يناير، فعند شراء مجوهرات ذهبية بقيمة 500 درهم من سوق دبي الحرة ومن أي من متاجر بيع المجوهرات المشاركة في الحملة الترويجية في دبي.

والتي يزيد عددها على 275 متجراً في جميع أنحاء المدينة، يمكن الحصول على قسيمة واحدة لدخول السحب، أما عند شراء مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين بالقيمة نفسها، يمكن الحصول على قسيمتين لدخول السحب. وسيجرى السحب كل يومين، حيث سيحصل كل فائز من 72 فائزاً على ربع كيلو من الذهب.

كما سيقام سحب ضخم في اليوم الأخير من الحملة يحصل فيه 20 فائزاً على 5 كيلوغرامات إضافية من الذهب، إضافة إلى 200 فائز يحصل كل منهم على 10 غرامات من الذهب من خلال السحوبات الرقمية التي تُجرى كل يومين بالتبادل مع السحوبات الأخرى. يمكن للمتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على قسيمة السحب الخاصة بهم للدخول في السحوبات الرقمية. للتعرف إلى قائمة المتاجر المشاركة، يرجى زيارة

ترقبوا جوائز أخرى ستغير حياتكم والعديد من العروض من برامج الولاء وأفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك سحب ((فاتورة التسوق الرابحة))، وسحب ((مليونير آمبر خلال عطلة نهاية الأسبوع))، وسحب ((التذكرة الذهبية لمهرجان دبي للتسوق)).

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، والشركاء الاستراتيجيين: الفطيم مولز (دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا)، والسيف، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات.

وشركة بترول الإمارات الوطنية ((إينوك))، وشركة اتصالات من e&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، ونخيل مول (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو) وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج.

استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية تناسب الجميع في كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوق في دورته التاسعة والعشرين في الفترة من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استعدوا لعيش أجواء جميلة في الطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها، وخوضوا تجارب رائعة وأنشطة ترفيهية استثنائية كل يوم لمدة 38 يوماً.

ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات محلية حصرية، وكذلك علامات تجارية عالمية فاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

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