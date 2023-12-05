سوق دبي المالي يطلق منصة تداول أرصدة الكربون

أطلق سوق دبي المالي، المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون المنتظرة، وسيتمكن المستثمرون المؤهلون من المؤسسات بالشراء والبيع عبر المنصة حتى 11 ديسمبر الجاري، مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير المقبل.

وتشير التوقعات، إلى نمو سوق أرصدة الكربون بما يتجاوز 50 مليار دولار بحلول العام 2030.

وتشهد المنصة، مشاركة أكثر من 24 هيئة وشركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، فايف هولدينغز، جالف كرايو، تبريد وغيرها.

وعمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي. وسيتم تنفيذ المعاملات من خلال 6 وسطاء في سوق دبي المالي:

الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية. وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك أبوظبي الأول وشركة ماي كاربون. لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وتم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج ((فيرا)) أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وترسخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول.

50

مليار دولار النمو المتوقع لسوق أرصدة الكربون

بحلول 2030

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