إقبال كبير وفعاليات متنوعة في اليوم الثاني لـ«الخمسة الكبار»

شهد معرض ((الخمسة الكبار))Global Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نشاطاً كبيراً وسلسلة من اللقاءات والفعاليات في يومه الثاني في ظل مشاركة 2200 عارض. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 68,000 زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من 150 دولة.

ونظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، لقاء أعمال على هامش معرض الخمسة الكبار، الذي يهدف إلى تعزيز النمو والابتكار في قطاع البناء والإنشاءات. ونجح اللقاء في استقطاب أكثر من 424 مشاركاً من 59 دولة، متيحاً لهم فرصة مهمة لفهم مشهد البناء في دبي بشكل أفضل.

وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار، المؤتمر والمعرض السنوي البارز للمعنيين في قطاع البناء والإنشاءات والذي يقام هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023. وضمت قائمة الحضور في لقاء الأعمال الذي نظمته الغرفة 200 مشارك من تركيا.

وخلال مشاركته في اللقاء، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((شهد سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بالتقدم والازدهار في تنفيذ المشاريع السكنية. ولا تزال دولة الإمارات ودبي تحديداً من المراكز الأبرز لقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في اقتصاد الإمارة. وبدورنا في غرف دبي نسعى إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد في الإمارة خلال العقد القادم)).

وأضاف قائلاً: ((نسعى في غرف دبي إلى دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة بما في ذلك البناء والإنشاءات، ويؤكد لقاء الأعمال مدى التزامنا بدعم شركات القطاع وتحسين بيئة الأعمال في دبي)).

وفر لقاء الأعمال رؤى قيمة حول قطاع البناء والإنشاءات المزدهر في دبي، والذي يواصل تحقيق نمو قوي على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية. وقد سلط اللقاء الضوء على أحدث الاتجاهات كما استعرض فرص التجارة والاستثمار في مجالات عدة تشمل النقل والبنية التحتية والتطورات متعددة الاستخدامات، فضلاً عن الحلول التي تركز على الاستدامة وتقنيات المدن الذكية.

وتضمن اللقاء أيضاً جلسة نقاش جانبية بمشاركة باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ALEC Engineering & Contracting، وماركوس تايلور، العضو المنتدب في Taylor Sterling، الذي ناقش خطط دبي التحويلية للمستقبل.

ويأتي تنظيم لقاء الأعمال على هامش المعرض ضمن جهود غرفة دبي العالمية لتحسين بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

راكز

من جانبها، تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في المعرض بهدف دعم شركات البناء الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين العاملين في هذا القطاع في رحلة إنشاء وتوسيع نطاق أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً بإمارة رأس الخيمة.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتحقيق توسع قوي بنسبة 3.3 % هذا العام، مع قيمة متوقعة تتجاوز 133 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقاً لتقرير البيانات العالمي، ونحن في راكز نؤمن بأنه يمكننا المساهمة في هذه الأرقام من خلال مشاركتنا في هذا معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد.

وأضاف جلاد: لا يقتصر هدفنا على تعزيز آفاق النمو لشركات البناء والتشييد فحسب، بل أيضاً مساعدتها في الوصول إلى أسواق أوسع، وتطرح آفاق النمو الكبيرة التي تشهدها الدولة فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين، وبالتالي، فإن هدفنا هو قيادة الطريق في تسخير هذه الفرص، وتسهيل النمو والتوسع العالمي للمستثمرين وأصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن راكز تُعد موطناً للمئات من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وتستعرض راكز عرضها الحصري لتأسيس الأعمال والذي يتضمن رخصة أعمال دون أي تكاليف مالية لمدة عامين، يمكن للمستثمرين الراغبين بإنشاء أعمالهم التواصل مع فريق راكز من خبراء تأسيس الشركات، والمتواجدين في مركز دبي التجاري العالمي خلال المعرض.

وقال بينو جاكوب، المدير العام لشركة فابكون للخدمات الصناعية والعاملة في مجال تصنيع الحديد الصُلب والبناء من راكز مقراً: شهدت الشركة نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث تمت إضافة مرافق جديدة واستقطاب مشاريع عديدة من حول العالم، كما لعب الدعم الذي حصلت عليه الشركة من راكز دوراً رئيسياً والذي تمثل في البنية التحتية الحديثة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مما سمح لنا بالتركيز على ممارسة أعمالنا بشكل أفضل.

وأوضح هاني إحسان كربج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فالة، تم تأسيس شركة فالة لصناعة الأسفلت في راكز عام 2012، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً تمثل في إنجازها لمشاريع بنية تحتية حكومية مما سمح لها بتوفير فرص عمل عديدة وتعيين المزيد من الموظفين.

كما تشجع الشركة على التنوع والتوازن بين الجنسين في مكان العمل ونوّعنا استثماراتنا في دولة الإمارات وخارجها، وكانت راكز شريكنا الاستراتيجي الداعم الذي يتفهم كافة متطلباتنا ويقف على جميع احتياجاتنا في سائر الأوقات، ونحن متفائلون بمضاعفة جهودنا التوسعية خلال السنوات القادمة عن طريق المثابرة في إتمام أعمالنا.

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