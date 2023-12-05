المجر تطور منطقة في بودابست على «طراز دبي» بـ6 مليارات يورو

أعلنت الحكومة المجرية عزمها تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكّة حديد مهجورة في بودابست لتكون على ((طراز دبي))، وذلك وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وبحسب ما قاله وزير البناء والنقل المجري، يانوس لازار، في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة؛ فإنَّ قيمة التطوير ستبلغ نحو 6 مليارات يورو ولكن الوزير لم يكشف عن المستثمر، وإن كانت وسائط الإعلام أشارت إلى أنه يتخذ من دولة الإمارات مقراً.

وقال لازار إنَّ المستثمر واحد من أكبر المستثمرين العالميين، مشدداً أن الصفقة ستكون موضوع اتفاقية حكومية دولية.

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وجّه ببناء المشروع الضخم، الذي ((يذكرنا بدبي من ناحية عظمته))، مؤّكداً أنَّ العمل على تفصيلات المشروع سيتم في الأشهر الستة المقبلة. وتقع محطة السكة الحديدية المهجورة في شمال شرقي مدينة بيست، التي تشكل الشطر الغربي من العاصمة وهي مملوكة للحكومة، وستقتسم الحكومة المجرية المبلغ بينها وبين المستثمر الأجنبي الذي سينفق نحو 5 مليارات يورو، بينما تستثمر الحكومة المجرية نحو مليار يورو لتطوير البنية التحتية.

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