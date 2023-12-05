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طرح مبيعات سعفة جديدة في «نخلة جبل علي»

12/5/2023 7:25:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد شركة نخيل العقارية لإطلاق مبيعات سعفة جديدة في نخلة جبل علي؛ هي السعفة ((K))، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك طبقاً لمصادر عقارية، وتتضمن المبيعات عدداً من الفلل بسعر يبدأ من 19 مليون درهم.

وفي ظل المستوى غير المسبوق من الطلب على المشاريع العقارية الجديدة في نخلة جبل علي تم بيع سعف L وM وN وO وP بالكامل، خلال مرحلة سابقة للمبيعات انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة المبيعات العقارية، التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن مشروع نخلة جبل علي 11.6 مليار درهم عبر 4482 صفقة، وذلك منذ إطلاق شركة نخيل العقارية مبيعات المرحلة الأولى في منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وسيتم طرح مجموعة مختارة من قطع الأراضي المتميزة، ومجموعة فلل الشاطئ، ومجموعة المرجان، وقطع الأراضي المميزة 1 و2 المرغوبة، وتتميز فلل الشاطئ بمجموعة متنوعة من المخططات الأرضية، وتضم فيلات مكونة من 5 و6 غرف نوم كاملة مع صالات وتراسات على السطح، وتعرض مجموعة كورال فللاً مكونة من 7 غرف نوم مع صالات وتراسات على السطح، وتتميز هذه الفلل بهيكل مكون من طابقين، مزود بمصاعد وبحسب بيانات دائرة الأراضي بلغ سعر أعلى صفقة عقارية في نخلة جبل علي 63.3 مليون درهم، بمساحة بلغ 8225 قدماً مربعة، ليصل سعر القدم إلى 7696 درهماً، تليها صفقة بقيمة 61.7 مليون درهم بمساحة تبلغ 7762 قدماً مربعة، تليها صفقة بقيمة 59.9 مليون درهم بمساحة 7900 قدم مربعة.

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