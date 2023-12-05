مجلة تايم تختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رياضي العام

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الامريكية الثلاثاء لتأثيره على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف.

وكتبت المجلة "لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم".

وغادر ميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في نهاية أكتوبر الماضي للمرة الثامنة في مسيرته، باريس سان جرمان في يوليو الماضي لينضم إلى إنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد سبعة أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.

وقال ميسي "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه".

واضاف ميسي (36 عاما) "انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي".

وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أميركا في يونيو ويوليو في الولايات المتحدة علما بان سحب قرعة البطولة القارية سيتم الخميس.

ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لكأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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