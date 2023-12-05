25 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة

مقتل 25 شخصاً على الأقلّ في قصف طال مدرسة في جنوب قطاع غزة تؤوي فلسطينيين نزحوا هرباً من الحرب.

وأفاد شهود بإصابة عشرات الأشخاص، وبانتشال جثث من تحت أنقاض مدرسة معن في خان يونس، وبنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر.

وخان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، تتعرض منذ أيام عدة لقصف إسرائيلي عنيف يترافق حالياً مع عملية برية للجيش الإسرائيلي.

ولجأ فلسطينيون كثر إلى مدارس ومستشفيات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر، اعتقاداً منهم أنها آمنة نسبياً.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نزح نحو 1,8 مليون شخص، أي 80 بالمئة من سكان القطاع.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن الحرب أسفرت عن مقتل 16248 شخصا في قطاع غزة، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وفي قطاع غزة تعرّضت مدارس ومستشفيات عدة أو محيطها لقصف منذ اندلاع الحرب.

والأحد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة تقسّم قطاع غزة إلى عدد من المناطق وذلك في معرض تحذيره المدنيين من عمليات عسكرية وشيكة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المنطقة التي أشير إليها الأحد بوجوب "الإخلاء الفوري" تشكّل 20 بالمئة من خان يونس ويقطنها 117 ألف نسمة، نزح نصفهم إلى الآن.

وقالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز "ما من مكان آمن في غزة وما من مكان يمكن الذهاب إليه".

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