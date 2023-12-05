اتهموا الحكومة بنسج "مسرحية هزلية"..عائلات الرهائن الإسرائيليين يملؤها الغضب بعد لقائها بنتنياهو



التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عائلات الرهائن العائدين الثلاثاء في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب،متهمين الحكومة بنسج "مسرحية هزلية".

ويأتي الاجتماع مع استئناف القتال في قطاع غزة بعد هدنة دامت أسبوعا وتخللها عودة أكثر من 100 رهينة من القطاع. ولا يزال مصير بقية الرهائن وعددهم 138 مجهولا.

وغادر العديد من الأقارب الذين حضروا الاجتماع ولديهم انتقادات شديدة للحكومة.

وقال داني ميران، الذي احتجز مسلحون من حماس ابنه عمري رهينة في السابع من أكتوبر مع نحو 240 إسرائيليا وأجنبيا آخرين، إنه شعر أن ذكاءه قد أهين خلال الاجتماع وانسحب في منتصفه.

وقال للقناة 13 الإسرائيلية "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية.

وتابع "يقولون 'لقد فعلنا هذا، وقمنا بذلك'. (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار هو من أعاد أهلنا، وليس هم. يغضبني قولهم إنهم أملوا الأمور. لم يملوا أي خطوة".

وكان الهدف من الاجتماع أن يكون بمثابة منتدى للرهائن المفرج عنهم لإخبار الوزراء بتجربتهم وهم رهم الاحتجاز.



وأصدرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن سلسلة من الاقتباسات التي لم تحدد من قائلها وذكرت أنها مأخوذة من تصريحات أدلى بها بعض الرهائن السابقين في الاجتماع.

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