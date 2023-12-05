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بايدن: ترامب تهديد وجودي لنظام الحكم في الولايات المتحدة

12/5/2023 7:25:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.

وقال بايدن في أول حملة من ثلاث حملات لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا معرضة للخطر أكثر من عام 2020" ، مضيفا ، "هذه المرة، نحن نترشح ضد منكر للانتخابات"، بحسب محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف بايدن: "لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك".

وتابع: "استمعوا إلى ما يقوله بالفعل هذه الأيام. لقد قالها بصوت عال. يقول إن عام 2024 هو المعركة النهائية".

وحذر بايدن من أن ترامب يمثل تهديدا كبيرا، قائلا: "دونالد ترامب وجمهوره مصممان على تدمير الديمقراطية الأمريكية".

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