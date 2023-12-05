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مسؤولون أمريكيون يتوقعون موعد انتهاء العملية البرية الإسرائيلية في غزة

12/5/2023 7:25:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع مسؤولون أمريكيون أن تستمر المرحلة الحالية من العملية البرية الإسرائيلية في غزة التي تستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة تستهدف بشكل مركز مقاتلين وقادة محددين من حماس، وفقا لما قاله العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة (سي إن إن).

ولكن مع انتقال الحرب إلى جنوب القطاع، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته (سي إن إن) عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشدة في محادثات "صعبة" و"مباشرة" من أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه تكرار نوع التكتيكات المدمرة التي استخدمها في الشمال ويجب أن يبذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأوضحوا أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه مع تحول الرأي العام العالمي بشكل متزايد ضد عمليتها البرية، التي قتلت الآلاف من المدنيين، فإن مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية في شكلها الحالي مع الحفاظ على دعم دولي ذي مغزى يتضاءل بسرعة.

وقتل نحو 16 ألف فلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم حركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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