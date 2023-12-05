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ينطلق غدا الخميس منتدى د. راشد بن علي فليفل للإعاقة ملتقى علمي سنوي متجدد

12/5/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمعاقين‭ ‬ينعقد‭ ‬منتدى‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬فليفل‭ ‬للإعاقة‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬بقاعة‭ ‬الرفاع،‭ ‬فندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬انتركونتيننتال،‭ ‬المنامة،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا،‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬تقييم‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي‭ ‬لأطفال‭ ‬التوحد‭: ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬نموذجا‮»‬‭. ‬

ويعتبر‭ ‬الملتقى‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭. ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬المرحوم‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬يناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬أحد‭ ‬الموضوعات‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والمعالجين‭ ‬والكوادر‭ ‬التدريسية‭ ‬واولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

إن‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬لنجاح‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬رسالتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭. ‬إذ‭ ‬يسعى‭ ‬نظام‭ ‬تقييم‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬مخرجات‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬للأهداف‭ ‬والمعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬النوعية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الممارسات‭ ‬المهنية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬والمصادر‭ ‬المتاحة‭ ‬وصولا‭ ‬ً‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭.‬

ونظرا‭ ‬لتركيز‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تقييم‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬منذ‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬السن‭ ‬المدرسي‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬فقد‭ ‬اختير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬موضوع‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬اضطراب‭ ‬طيف‭ ‬التوحد‭: ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬للتوحد‭ ‬نموذجا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي،‭ ‬المطبق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الوفاء‭ ‬للتوحد‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬النمو،‭ ‬وكذلك‭ ‬لرصد‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬والتحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬الأطفال‭ ‬وقدراتهم‭ ‬كمجموعة‭ ‬تجريبية‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬الضابطة،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الأطفال‭ ‬المجموعة‭ ‬التجريبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬ملاحظته‭ ‬لدى‭ ‬أطفالهم‭.‬

يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الملتقى‭ ‬عرضا‭ ‬لأبحاث‭ ‬أعدت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نفذها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬وهم‭ ‬السادة‭: ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬الفقيه،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬الدكتور‭ ‬نبيل‭ ‬سليمان،‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عيسى‭ ‬الشيراوي‭.‬

أيضا‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬معرض‭ ‬مصاحب‭ ‬لافتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬حول‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬لحالات‭ ‬السمع‭ ‬والبصر‭ ‬والحركة‭.‬

يدير‭ ‬الندوة‭ ‬العلمية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتوحد‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬درويش‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفاعليات‭ ‬المنتدى‭ ‬حاولت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬إشراك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭/ ‬الجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭. ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬الدعوة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الإخصائيين‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬للمشاركة‭ ‬وكذلك‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

صرح‭ ‬بذلك‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭.‬

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