ينطلق غدا الخميس منتدى د. راشد بن علي فليفل للإعاقة ملتقى علمي سنوي متجدد

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الشيخ دعيج آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للمعاقين ينعقد منتدى الدكتور راشد بن علي فليفل للإعاقة التاسع عشر لهذا العام، وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م، بقاعة الرفاع، فندق الريجنسي انتركونتيننتال، المنامة، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر تحت عنوان: «تقييم البرنامج التأهيلي لأطفال التوحد: مركز الوفاء نموذجا».
ويعتبر الملتقى ثمرة تعاون مشترك بين المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد. وبدأ العمل به منذ أكثر من 18 عاماً تخليداً لذكرى المرحوم د. راشد بن علي فليفل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين.
وفي هذه السنة يناقش المنتدى أحد الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتخصصين والمعالجين والكوادر التدريسية واولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة.
إن عملية تقييم البرامج المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعد من أهم المقومات الأساسية لنجاح تلك البرامج في تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها. إذ يسعى نظام تقييم تلك البرامج إلى التأكد من مطابقة مخرجات الخدمات التي تقدمها تلك البرامج للأهداف والمعايير الموضوعة لها، بالإضافة إلى ضمان النوعية للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والمصادر المتاحة وصولا ً إلى مخرجات عالية الجودة.
ونظرا لتركيز الأبحاث والدراسات العلمية الآن على موضوع تقييم تلك البرامج التأهيلية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المراحل التعليمية منذ مرحلة ما قبل السن المدرسي حتى عمر 10 سنوات، فقد اختير هذا العام موضوع لهذا الملتقى يعد في غاية الأهمية وهو موضوع «تقييم البرنامج التأهيلي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: مركز الوفاء للتوحد نموذجا» وذلك للتعرف على مدى فعالية هذا البرنامج التأهيلي، المطبق في مركز الوفاء للتوحد التابع للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد في تنمية واكتساب مهارات جديدة بمختلف مجالات النمو، وكذلك لرصد مدى التقدم والتحسن الذي طرأ على مستوى أداء الأطفال وقدراتهم كمجموعة تجريبية مقارنة بما هو لدى المجموعة الضابطة، والكشف عن الصعوبات التي واجهت أولياء أمور الأطفال المجموعة التجريبية، وكذلك تحديد مدى التحسن الذي تمت ملاحظته لدى أطفالهم.
يتضمن برنامج الملتقى عرضا لأبحاث أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، نفذها نخبة من الباحثين الأكاديميين وهم السادة: الدكتور أحمد مال الله الأنصاري، الدكتور محمود الفقيه، الدكتور أحمد عبدالله، الدكتور نبيل سليمان، الدكتورة مريم عيسى الشيراوي.
أيضا سيكون هناك معرض مصاحب لافتتاح المنتدى حول الأجهزة التعويضية لحالات السمع والبصر والحركة.
يدير الندوة العلمية عضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد د. عبدالله درويش.
وفيما يخص الحضور والمشاركة بفاعليات المنتدى حاولت اللجنة المنظمة إشراك أكبر عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تم دعوة جميع المراكز/ الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي في المملكة للحضور والمشاركة بفعالية في أعمال المنتدى. كما وجهت الدعوة لعدد من الإخصائيين والمهتمين في القطاع الحكومي والخاص للمشاركة وكذلك المهتمين من دول مجلس التعاون.
صرح بذلك الدكتور أحمد مال الله الأنصاري رئيس اللجنة.
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