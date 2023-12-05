Wednesday, 06 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرينة العاهل تهنئ الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة

12/5/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭).‬

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بإنجاز‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬المهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬بتقنيّاته‭ ‬الحديثة،‭ ‬وحرصها‭ ‬الواضح‭ ‬على‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬منهجيات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الرصين‭ ‬لتسهم‭ ‬الرسائل‭ ‬الفنية‭ ‬لأعمالها‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرقية،‭ ‬باركت‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬جهود‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05122023000055011008ID1107541700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث