قرينة العاهل تهنئ الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى الشيخة ضوى بنت خالد بن عبدالله آل خليفة عضو المجلس الوطني للفنون بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مسابقة الفن الرقمي العالمية المقامة في دبي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (
COP 28).
وأعربت سموها عن فخرها بإنجاز الشيخة ضوى في مثل هذا المحفل المهم، الأمر الذي يؤكد تميزها في المجال الفني بتقنيّاته الحديثة، وحرصها الواضح على الاستناد إلى منهجيات البحث العلمي الرصين لتسهم الرسائل الفنية لأعمالها في التوعية والتثقيف بشأن القضايا ذات الاهتمام الدولي.
وفي ختام البرقية، باركت قرينة العاهل المعظم جهود الشيخة ضوى وسعيها المستمر نحو المزيد من التميز والإنجاز.
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