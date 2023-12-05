قرينة العاهل تهنئ الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)COP

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بإنجاز‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬المهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬بتقنيّاته‭ ‬الحديثة،‭ ‬وحرصها‭ ‬الواضح‭ ‬على‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬منهجيات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الرصين‭ ‬لتسهم‭ ‬الرسائل‭ ‬الفنية‭ ‬لأعمالها‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرقية،‭ ‬باركت‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬جهود‭ ‬الشيخة‭ ‬ضوى‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭.‬

كلمات دالة