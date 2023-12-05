الملك يحضر مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر

الملك يحضر مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر
التاريخ
12/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تكريماً لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة استضافة دولة قطر أعمال القمة الخليجية الــ44 وذلك في فندق الشيراتون.
بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة أخاه صاحب السمو أمير دولة قطر وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
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