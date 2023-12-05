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الملك يحضر مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر

12/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تكريماً‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بمناسبة‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الــ44‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ودع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬أخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وإخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

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