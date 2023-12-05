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د. الجواهري: لا ضمان حكومي على قرض بابكو

12/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬الجواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬جدول‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وهو‭ ‬يوازي‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة،‭ ‬وهو‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والشريك‭ ‬المساهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬ويحدد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذه‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬هذا‭ ‬الجدول‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬الرئيس‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس‭ ‬والمديرين‭ ‬صلاحيات‭ ‬عملهم‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مدقق‭ ‬حسابات‭ ‬خارجيا‭ ‬يدقق‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬سنويا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬وجدول‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للشركة‭ ‬والوصف‭ ‬الوظيفي‭ ‬للشخص‭ ‬متخذ‭ ‬القرار‭. ‬

وأضاف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تساؤل‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬قراطة‭ ‬ان‭ ‬حسابات‭ ‬الشركة‭ ‬مفصولة‭ ‬فصلا‭ ‬تاما‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬القرض‭ ‬لصالح‭ ‬الشركة‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬ضمان‭ ‬حكومي‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬الشركة‭ ‬وان‭ ‬الضامن‭ ‬هو‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭.‬

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