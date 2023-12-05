د. الجواهري: لا ضمان حكومي على قرض بابكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مدقق‭ ‬حسابات‭ ‬خارجيا‭ ‬يدقق‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬سنويا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬وجدول‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للشركة‭ ‬والوصف‭ ‬الوظيفي‭ ‬للشخص‭ ‬متخذ‭ ‬القرار‭. ‬

وأضاف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تساؤل‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬قراطة‭ ‬ان‭ ‬حسابات‭ ‬الشركة‭ ‬مفصولة‭ ‬فصلا‭ ‬تاما‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬القرض‭ ‬لصالح‭ ‬الشركة‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬ضمان‭ ‬حكومي‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬الشركة‭ ‬وان‭ ‬الضامن‭ ‬هو‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭.‬

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