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الظاعن تشيد بقرار إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئات النسائية للطلبات الإسكانية

12/5/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬معايير‭ ‬استحقاق‭ ‬الفئات‭ ‬النسائية‭ ‬للطلبات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بأن‭ ‬يرى‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬النور‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مطالبتها‭ ‬بتحقيقه،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬المصنفات‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬تشمل‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابناء‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين،‭ ‬منوهة‭ ‬بإضافة‭ ‬شريحة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المطلقة‭ ‬والأرملة‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬القصر‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المطلقات‭ ‬والأرامل‭ ‬والمهجورات‭ (‬بدون‭ ‬أبناء‭).‬

وتابعت‭: ‬‮«‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬منذ‭ ‬توليها‭ ‬الحقيبة‭ ‬الوزارية‭ ‬تعكس‭ ‬روحا‭ ‬شبابية‭ ‬ورؤية‭ ‬داعمة‭ ‬ومتفهمة‭ ‬لظروف‭ ‬المرأة،‭ ‬وهي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬وإشادة،‭ ‬وتدلّ‭ ‬على‭ ‬تفهمها‭ ‬لظروف‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬تم‭ ‬ضمهن‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‮»‬‭.‬

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