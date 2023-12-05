الظاعن تشيد بقرار إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئات النسائية للطلبات الإسكانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشادت النائب د. مريم الظاعن بالقرار الصادر بشأن إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئات النسائية للطلبات الإسكانية، معربة عن سعادتها بأن يرى هذا القرار النور خلال سنة واحدة من مطالبتها بتحقيقه، مضيفة ان هذا القرار سيسهم في توفير السكن الملائم لشريحة كبيرة من النساء المصنفات ضمن الفئة الخامسة.
وأوضحت الظاعن أن الفئة الخامسة تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابناء أو العزباء يتيمة الأبوين، منوهة بإضافة شريحة المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء).
وتابعت: «الخطوات التي اتخذتها آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني منذ توليها الحقيبة الوزارية تعكس روحا شبابية ورؤية داعمة ومتفهمة لظروف المرأة، وهي بلا شك موضع تقدير واعتزاز وإشادة، وتدلّ على تفهمها لظروف النساء اللواتي تم ضمهن إلى الفئة الخامسة».
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