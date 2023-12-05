عبدالأمير تنفي أي نية حالية لبيع أسهم أو أصول شركة بابكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تساؤل‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬حول‭ ‬منح‭ ‬مكافآت‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬ممتلكات‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجوز‭ ‬صرف‭ ‬مكافآت‭ ‬للأعضاء‭ ‬لان‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬خاضع‭ ‬لرقابة‭ ‬المساهمين،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انها‭ ‬حققت‭ ‬خسائر‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬مثلا‭ ‬ان‭ ‬تتوسع‭ ‬في‭ ‬استثماراتها‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المطروح‭ ‬للشركة‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ولم‭ ‬يتغير،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اعترض‭ ‬عليه‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭.‬

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