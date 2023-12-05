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عبدالأمير تنفي أي نية حالية لبيع أسهم أو أصول شركة بابكو

12/5/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬اجتمعت‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬وأنهم‭ ‬يمكنهم‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تساؤلات‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬اكد‭ ‬للجنة‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬بيع‭ ‬أي‭ ‬أسهم‭ ‬او‭ ‬أصول‭ ‬للشركة،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬خطة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لطرح‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬او‭ ‬العالمية،‭ ‬فيما‭ ‬رد‭ ‬عليها‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬واضح‭ ‬من‭ ‬الجواب‭ ‬ان‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي،‭ ‬وانا‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬المستقبل‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬توجه؟‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الجواب‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تساؤل‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬حول‭ ‬منح‭ ‬مكافآت‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬ممتلكات‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجوز‭ ‬صرف‭ ‬مكافآت‭ ‬للأعضاء‭ ‬لان‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬خاضع‭ ‬لرقابة‭ ‬المساهمين،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انها‭ ‬حققت‭ ‬خسائر‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬مثلا‭ ‬ان‭ ‬تتوسع‭ ‬في‭ ‬استثماراتها‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬المطروح‭ ‬للشركة‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬ولم‭ ‬يتغير،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اعترض‭ ‬عليه‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭.‬

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