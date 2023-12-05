عبدالأمير تنفي أي نية حالية لبيع أسهم أو أصول شركة بابكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت رئيس لجنة الشؤون المالية النائب زينب عبدالأمير في ردها على تساؤلات النواب ان اللجنة المالية اجتمعت مع وزير النفط وحصلت على جميع المعلومات وأنهم يمكنهم الإجابة عن أي تساؤلات من النواب، مضيفة ان وزير النفط والبيئة اكد للجنة انه لن يتم بيع أي أسهم او أصول للشركة، ولا يوجد خطة في الوقت الحالي لطرح أسهم الشركة في الأسواق الخليجية او العالمية، فيما رد عليها النائب عبدالنبي سلمان قائلا: «واضح من الجواب ان الكلام عن الوضع الحالي، وانا أتحدث عن المستقبل ماذا سيحدث هل هناك توجه؟ واعتقد ان الجواب ليس لدى رئيسة اللجنة المالية».
بدوره قال النائب احمد السلوم مقرر اللجنة ردا على تساؤل النائب د. علي النعيمي حول منح مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة حتى في حال عدم تحقيق أرباح: إن هذا النص موجود في شركات حكومية أخرى مثل ممتلكات وبالتالي يجوز صرف مكافآت للأعضاء لان الامر في النهاية خاضع لرقابة المساهمين، مبينا ان عدم تحقيق الشركة أرباحا لا يعني انها حققت خسائر بل يمكن مثلا ان تتوسع في استثماراتها.
من جهته قال النائب محمد الأحمد ان النظام الأساسي المطروح للشركة هو نفسه النظام الأساسي الموجود في الشركة نفط البحرين منذ عام 1999 ولم يتغير، وهو الذي اعترض عليه النائب د. علي النعيمي الذي أكد ان النظام الأساسي قد تغير مع تعديلات المرسوم بقانون.
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