الصيرفي: 50% زيادة في المنشآت السياحية منذ إطلاق استراتيجية السياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وتعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يسهم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المستثمرين‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬رأينا‭ ‬زيادة‭ ‬50 % ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬التقدم‭ ‬المستمر‭ ‬إقليميا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يواكبه‭ ‬تطوير‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وان‭ ‬تعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬استعجلتها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬ان‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اقتراحها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬السابقة‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

بدورها‭ ‬علقت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬بقولها‭ ‬ان‭ ‬اعداد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بأعداد‭ ‬الموظفين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية،‭ ‬مضيفة‭ ‬انها‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تجاوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بتخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬مرتفعة‭ ‬لوزارة‭ ‬السياحة‭.‬

فيما‭ ‬انتقد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائبين‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬وجلال‭ ‬كاظم‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬اعتماد‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬المواطن‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬إضافية،‭ ‬متسائلين‭: ‬هل‭ ‬استراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬إيراداتها؟‭!‬

بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحلها‭ ‬تعديلات‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬ومقومات‭ ‬للسياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإيجاد‭ ‬شرطة‭ ‬سياحية،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السياحة‭ ‬تعتبر‭ ‬رافدا‭ ‬قويا‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يستغل‭ ‬هذا‭ ‬المردود‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن،‭ ‬مطالبا‭ ‬بعدم‭ ‬اصدار‭ ‬رخصة‭ ‬مرشد‭ ‬سياحي‭ ‬للأجنبي،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للمخالفات‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬السائح‭ ‬يلتزم‭ ‬بالقوانين‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبها

أكدت‭ ‬النائب‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬لتشجيع‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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