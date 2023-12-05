Wednesday, 06 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصيرفي: 50% زيادة في المنشآت السياحية منذ إطلاق استراتيجية السياحة

12/5/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬فاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬ان‭ ‬مبررات‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬جاءت‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مسبقا‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬الى‭ ‬2026‭ ‬وأتت‭ ‬كحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لسد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬المتعلق‭ ‬بتدرج‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬وهذا‭ ‬التعديل‭ ‬يسد‭ ‬تلك‭ ‬الفجوة‭.‬

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وتعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يسهم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المستثمرين‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬رأينا‭ ‬زيادة‭ ‬50 % ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬التقدم‭ ‬المستمر‭ ‬إقليميا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يواكبه‭ ‬تطوير‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وان‭ ‬تعديل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬استعجلتها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬ان‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اقتراحها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬السابقة‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

بدورها‭ ‬علقت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬بقولها‭ ‬ان‭ ‬اعداد‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بأعداد‭ ‬الموظفين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية،‭ ‬مضيفة‭ ‬انها‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تجاوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بتخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬مرتفعة‭ ‬لوزارة‭ ‬السياحة‭.‬

فيما‭ ‬انتقد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائبين‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬وجلال‭ ‬كاظم‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬اعتماد‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬المواطن‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬إضافية،‭ ‬متسائلين‭: ‬هل‭ ‬استراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬إيراداتها؟‭!‬

بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحلها‭ ‬تعديلات‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬ومقومات‭ ‬للسياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإيجاد‭ ‬شرطة‭ ‬سياحية،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السياحة‭ ‬تعتبر‭ ‬رافدا‭ ‬قويا‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يستغل‭ ‬هذا‭ ‬المردود‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن،‭ ‬مطالبا‭ ‬بعدم‭ ‬اصدار‭ ‬رخصة‭ ‬مرشد‭ ‬سياحي‭ ‬للأجنبي،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للمخالفات‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬السائح‭ ‬يلتزم‭ ‬بالقوانين‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبها
أكدت‭ ‬النائب‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬لتشجيع‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالمشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬الكبرى‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

كلمات دالة

MENAFN05122023000055011008ID1107541694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث