الملك يعود إلى أرض الوطن.. ويشكر أمير قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم إلى أرض الوطن أمس قادماً من دولة قطر الشقيقة، بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت هناك أمس.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وكان حضرة صاحب الجلالة قد غادر دولة قطر في وقت سابق أمس.
وقد بعث جلالة الملك المعظم برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة فيما يلي نصها:
صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرنا ونحن نغادر أرض دولة قطر الشقيقة، بعد انتهاء أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أن نعرب عن بالغ الشكر والامتنان لما أحطتمونا به سموكم من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدكم الشقيق، وما لمسناه من حفاوة الاستقبال الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعبر عن وافر التقدير للجهود الطيبة التي بذلتموها سموكم في إدارة أعمال هذه القمة المباركة بحكمتكم المعهودة، وما حققته من نتائج بناءة ومثمرة سوف تعزز من مسيرة التعاون المشترك بين دولنا الشقيقة، وتضيف رصيدا من المنجزات الخليجية الفاعلة في ترسيخ هذا الصرح الشامخ وأهدافه السامية النبيلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
أسأل المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والسعادة، وأن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من النماء والرخاء والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
كلمات دالة
MENAFN05122023000055011008ID1107541693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.