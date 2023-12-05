الملك يعود إلى أرض الوطن.. ويشكر أمير قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭.‬

وقد‭ ‬بعث‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يسرنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لما‭ ‬أحطتمونا‭ ‬به‭ ‬سموكم‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وطيب‭ ‬الوفادة‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬الشقيق،‭ ‬وما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‭ ‬الشقيقين‭.‬

ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬وافر‭ ‬التقدير‭ ‬للجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلتموها‭ ‬سموكم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المباركة‭ ‬بحكمتكم‭ ‬المعهودة،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬بناءة‭ ‬ومثمرة‭ ‬سوف‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دولنا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتضيف‭ ‬رصيدا‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الخليجية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الشامخ‭ ‬وأهدافه‭ ‬السامية‭ ‬النبيلة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبنا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭.‬

أسأل‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموكم،‭ ‬ويديم‭ ‬عليكم‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

أخوكم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

كلمات دالة