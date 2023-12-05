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محافظ الجنوبية يشيد بمستوى الجهود الأمنية والتنظيمية خلال موسم البر

12/5/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والعقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬دور‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المحافظة‭.‬

وأثنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مقومات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البرّ،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتوعوية‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬50‭ ‬حملة،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البر‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لإبراز‭ ‬الدور‭ ‬التنظيمي‭ ‬والأمني‭ ‬والبيئي‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الموسم،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬باستمرار‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬وتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والسلامة‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬بالصورة‭ ‬النموذجية‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬الخطط‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬للبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬المحافظة‭ ‬لاستقبال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬شراكة‭ ‬أمنية‭ ‬راسخة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مرئي‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬يوضح‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬ونتائج‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والأمنية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬كما‭ ‬تابع‭ ‬سموه‭ ‬عرضا‭ ‬مرئيا‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ونتائج‭ ‬الحملات‭ ‬المرورية‭ ‬والجهود‭ ‬المترتبة‭ ‬في‭ ‬التقيد‭ ‬بسلامة‭ ‬الطرق‭ ‬للمخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬ومستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر،‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنسيقة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭.‬

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