محافظ الجنوبية يشيد بمستوى الجهود الأمنية والتنظيمية خلال موسم البر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية اجتماع اللجنة الأمنية الثاني عشر لعام 2023، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
في مستهل الاجتماع، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية بالحضور، مؤكداً سموه دور مبدأ الشراكة المجتمعية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن عبر مختلف أطر التعاون والتنسيق المشترك، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتوفير الأمن والسلامة في مختلف أرجاء المحافظة.
وأثنى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ مقومات الأمن والسلامة خلال موسم البرّ، مشيداً سموه بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية في إقامة الحملات الأمنية والتوعوية التي بلغ عددها 50 حملة، في مختلف مناطق البر ضمن الجهود المشتركة لإبراز الدور التنظيمي والأمني والبيئي طوال فترة الموسم، منوهاً سموه باستمرار الوعي الأمني وتكثيف الحملات الأمنية بالشكل الذي يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية والسلامة لدى المخيمين بالصورة النموذجية.
كما بحث سمو المحافظ الخطط والترتيبات الأمنية للبرامج والفعاليات التي تشهدها المحافظة خلال فترة الأعياد الوطنية، بما يضمن تعزيز سلامة الجميع في مختلف مناطق المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، منوهاً سموه إلى استعداد المحافظة لاستقبال هذه المناسبة الوطنية وفق شراكة أمنية راسخة.
وخلال الاجتماع، اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على عرض مرئي للإدارة العامة للدفاع المدني، يوضح الدور الفعال ونتائج الحملات التوعوية والأمنية خلال موسم البر، كما تابع سموه عرضا مرئيا للإدارة العامة للمرور ونتائج الحملات المرورية والجهود المترتبة في التقيد بسلامة الطرق للمخيمين ومرتادي البر.
وقد أشاد سموه بجهود الإسعاف الوطني في سرعة الاستجابة ومستوى الجاهزية للحفاظ على صحة وسلامة المخيمين ومرتادي البر، مع اتباع الإجراءات التنسيقة مع المحافظة الجنوبية ومختلف الجهات الأمنية.
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