جائزة يوسف بن أحمد كانو تقيم معرضاً للفنانين الشباب غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ (‬المرأة‭ ‬البحرينية‭) ‬ويأتي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬عملاً‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬فنانون‭ ‬شباب‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬ – ‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬جوائزها‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬دولاراَ‭ ‬مخصصة‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭. ‬

وتسعى‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاماً‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسابقات‭ ‬دورية‭ ‬تنافس‭ ‬فيها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الفنية‭ ‬للفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬و‭ ‬توفير‭ ‬الفرصة‭ ‬والمساحة‭ ‬لهم‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬أمام‭ ‬المختصين‭ ‬والمحترفين‭ ‬ومحبي‭ ‬الفنون‭.‬

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