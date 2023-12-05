جائزة يوسف بن أحمد كانو تقيم معرضاً للفنانين الشباب غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية تقيم جائزة يوسف بن أحمد كانو معرضاً فنياَ للمشاركين في مسابقة الفن التشكيلي في الدورة الحادية عشرة في صالة جمعية البحرين للفنون التشكيلية يوم غد الخميس السابع من ديسمبر 2023م في الساعة السابعة مساء.
ويتجاوز عدد الأعمال المشاركة في المعرض الذي يحمل عنوان (المرأة البحرينية) ويأتي تزامناً مع احتفالات يوم المرأة البحرينية أكثر من سبعين عملاً تقدم بها فنانون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 30 عاماً لمسابقة الفن التشكيلي التي يبلغ مجموع جوائزها 22 ألف دولاراَ مخصصة للفائزين في المراكز الثلاث الأولى.
وتسعى جائزة يوسف بن أحمد كانو التي تأسست منذ خمسة وعشرين عاماً وأسهمت في دعم وتشجيع العديد من الفنانين من خلال مسابقات دورية تنافس فيها العشرات من فناني البحرين إلى تسليط الضوء على التجارب الفنية للفنانين الشباب و توفير الفرصة والمساحة لهم لعرض أعمالهم أمام المختصين والمحترفين ومحبي الفنون.
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