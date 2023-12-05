مناقشة الاستعدادات لإطلاق الدورة الرابعة لجائزة خليفة بن سلمان القرآنية خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جمال داوود المشرف العام للتنسيق والمتابعة لجائزة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية. وخلال اللقاء تمت مناقشة الترتيبات والاستعدادات لإطلاق الدورة الرابعة لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية التي تنظمها جمعية النور للبر سنويا في شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد ثمن رئيس مجلس الأوقاف السنية الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها مسابقات القرآن الكريم في مملكة البحرين، واهتمام الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خدمة لكتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته.
وقد أثنى على جهود جمعية النور للبر وإنجازاتها مشيدا بجهودها الواضحة في تنظيم هذه الجائزة السنوية المميزة لتكون ميداناً للتنافس الشريف بين حفاظ كتاب الله ومجوديه، مشيدا بالدور الكبير لسمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة، الرئيس الفخري للجمعية، على دعمها لهذه الجائزة، تخليداً لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله تعالى.
من جانبه عبر المشرف العام للتنسيق والمتابعة للجائزة عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الاوقاف السنية على دعمه وتعاونه الدائم للجائزة.
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