مناقشة الاستعدادات لإطلاق الدورة الرابعة لجائزة خليفة بن سلمان القرآنية خلال شهر رمضان المبارك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهودها‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬السنوية‭ ‬المميزة‭ ‬لتكون‭ ‬ميداناً‭ ‬للتنافس‭ ‬الشريف‭ ‬بين‭ ‬حفاظ‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬ومجوديه،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للتنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬للجائزة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتعاونه‭ ‬الدائم‭ ‬للجائزة‭.‬

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