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مناقشة الاستعدادات لإطلاق الدورة الرابعة لجائزة خليفة بن سلمان القرآنية خلال شهر رمضان المبارك

12/5/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬جمال‭ ‬داوود‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للتنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬لجائزة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القرآنية‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الترتيبات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لإطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬لجائزة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القرآنية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مسابقات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خدمة‭ ‬لكتاب‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ونشر‭ ‬تعاليمه‭ ‬وقيمه‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬والعناية‭ ‬بحفاظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وحملته‭.‬

وقد‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهودها‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬السنوية‭ ‬المميزة‭ ‬لتكون‭ ‬ميداناً‭ ‬للتنافس‭ ‬الشريف‭ ‬بين‭ ‬حفاظ‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬ومجوديه،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية،‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬تخليداً‭ ‬لذكرى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للتنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬للجائزة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاوقاف‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتعاونه‭ ‬الدائم‭ ‬للجائزة‭.‬

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