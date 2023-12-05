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قادة ((التعاون)) يبحثون التحديات الخطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/5/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬القادة‭ ‬التحديات‭ ‬الحرجة‭ ‬والخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬والأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عقب‭ ‬القمة‭ ‬الـ44‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬وقوف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لرفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬داعياً‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وثمّن‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الفوري‭ ‬لهذه‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬كامل‭ ‬ومستدام‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

وثمن‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ومبادرتها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومصر‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2002‭.‬

وحذّر‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬توسع‭ ‬المواجهات‭ ‬وامتداد‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬‮«‬يتوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ما‭ ‬سيفضي‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتدخل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضمن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الفوري‭ ‬للهدنة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬واستئناف‭ ‬عمل‭ ‬خطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬ودخول‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬مواقفه‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومطالبته‭ ‬بإنهاء‭ ‬الاحتلال،‭ ‬ودعمه‭ ‬لسيادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وتأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬اللاجئين‭.‬

كما‭ ‬رحّب‭ ‬القادة‭ ‬بقرارات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر؛‭ ‬لبحث‭ ‬الأوضاع‭ ‬المؤلمة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتداعيتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬الخطيرة‭.‬

وأشاد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬شكلتها‭ ‬القمة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان؛‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬بلورة‭ ‬تحرك‭ ‬دولي‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جادة‭ ‬وحقيقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشامل،‭ ‬وفق‭ ‬المرجعيات‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬مظاهر‭ ‬العنصرية‭ ‬والكراهية‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ووصول‭ ‬الخطاب‭ ‬المعادي‭ ‬للإسلام‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬خطيرة،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مناخ‭ ‬سياسي‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬حرق‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬وتصاعد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬والاستهداف‭ ‬المتعمد‭ ‬لهم‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬من‭ ‬العار‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬النكراء‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬قاربت‭ ‬الشهرين‭ ‬يتواصل‭ ‬معها‭ ‬القتل‭ ‬الممنهج‭ ‬والمقصود‭ ‬للمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬أسرٌ‭ ‬بكاملها‭ ‬شطبت‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬الـمدني‭. ‬وجرى‭ ‬استهداف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الهشة‭ ‬أصلاً،‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والـمياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والدواء‭ ‬وتدمير‭ ‬الـمستشفيات‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬والـمدارس‭ ‬والـمرافق‭ ‬الـحيوية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نجدد‭ ‬إدانتنا‭ ‬لاستهداف‭ ‬الـمدنيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬والقوميات‭ ‬والديانات،‭ ‬ونشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬وندعو‭ ‬الأمم‭ ‬الـمتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬بشأن‭ ‬الـمجازر‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬حذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬استمرار‭ ‬حرمان‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وتكرار‭ ‬الاستفزازات‭ ‬الممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬مقدساته‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬البديوي،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للقمة‭ ‬بمواقف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬‮«‬الراسخة‭ ‬والثابتة‭ ‬لنصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬الخليجية‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالا‭ ‬للمواقف‭ ‬السابقة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البديوي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬محاطين‭ ‬بشدائد‭ ‬شاخصة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬دموية‭ ‬جسيمة‭ ‬تقترف‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬بالقمة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ورئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق،‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الجابر‭ ‬ممثلاً‭ ‬لأمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭. ‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬قطر،‭ ‬بصفته‭ ‬رئيساً‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

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