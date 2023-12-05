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زعماء ((التعاون)) يدينون الهجوم الإرهابي للحوثي على جنود القوة البحرينية

12/5/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬بنا‭): ‬رحب‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس،‭ ‬بـ«إعلان‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬محاربة‭ ‬التعصب‮»‬‭.‬

وأدان‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الغادر‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬المليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬واستهدف‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعمليات‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬المرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬البواسل‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬وقوفه‭ ‬وتضامنه‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬وتماسك‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ووحدة‭ ‬الصف‭ ‬بين‭ ‬أعضائه،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬والترابط‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ووقوف‭ ‬دوله‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬تطورات‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬وأبدى‭ ‬ارتياحه‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ووجه‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬واللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬والفنية‭ ‬بمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لاستكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي،‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬السوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬السابقة،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬تبني‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحولات‭ ‬الطاقة‭ (‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستمرار‭ ‬باستثمارات‭ ‬مستدامة‭ ‬للمصادر‭ ‬الهيدروكربونية؛‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬باعتماد‭ ‬نهج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭ ‬بوصفه‭ ‬منهجاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬وشاملاً‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬وإدارتها‭ ‬باستخدام‭ ‬جميع‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكارات‭ ‬المتاحة؛‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬وترابط‭ ‬ومواءمة‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭.‬

وجدد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حرص‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ودعم‭ ‬رخاء‭ ‬شعوبها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وخدمة‭ ‬التطلعات‭ ‬السامية‭ ‬للأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬السيادة‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬استناداً‭ ‬للمواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬ورفضه‭ ‬لأي‭ ‬تهديد‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك‭ ‬ومفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬الجماعي،‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬واتفاقية‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬رافد‭ ‬أساسي‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لميثاق‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬مواقف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الرافضة‭ ‬للتدخلات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬كانت‭.‬

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