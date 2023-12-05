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الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا كل ساعة

12/5/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬بمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬يزداد‭ ‬سوءا‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الجنوب‭ ‬حول‭ ‬مدينتي‭ ‬خانيونس‭ ‬ورفح‭. ‬

وقال‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبركورن‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬للصحفيين‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬يزداد‭ ‬سوءا‭ ‬كل‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬خانيونس‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬قليلة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬ضعف‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬مع‭ ‬تحرك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬جنوبا‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬

ومضى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬سنشهد‭ ‬نفس‭ ‬النمط‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬شديد‭ ‬وانقطعت‭ ‬عنها‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تقريبا‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أوضح‭ ‬أننا‭ ‬بصدد‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬متزايدة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬توماس‭ ‬وايت‭ ‬مدير‭ ‬شؤون‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬صدرت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬بالانتقال‭ ‬من‭ ‬أماكنهم‭ ‬للنجاة‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬

وكتب‭ ‬وايت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬رفح‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬عادة‭ ‬280‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتستضيف‭ ‬بالفعل‭ ‬حوالي‭ ‬470‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬داخليا‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬يتضاعف‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬إليها‭ ‬إلى‭ ‬المثلين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬إن‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬صنفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬ومأوى‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لتفشي‭ ‬الأمراض‭. ‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لغزة‭: ‬‮«‬تكون‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬عندما‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء‭ ‬والمأوى‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬بنفسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬ومضى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬ينقذ‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬الآن‭ ‬إلا‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بيبركورن‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬نفذت‭ ‬أمرا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بإزالة‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬المستودعات‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬أُبلغت‭ ‬بأن‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬ستصبح‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‮»‬‭. ‬

وناشد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬الاثنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬سحب‭ ‬الأمر‭. ‬ونفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬طلبت‭ ‬إخلاء‭ ‬المستودعات‭. ‬

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