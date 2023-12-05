معارك عنيفة في خانيونس خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واجهت‭ ‬المستشفيات‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اقتحمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬خانيونس‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬خانيونس،‭ ‬تدفق‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬وسيارات‭ ‬عادية‭ ‬وشاحنة‭ ‬وعربات‭ ‬تجرها‭ ‬حيوانات‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬ناجون‭ ‬بأنه‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬تستخدم‭ ‬مأوى‭ ‬للنازحين‭. ‬

وداخل‭ ‬أحد‭ ‬الأقسام‭ ‬بالمستشفى‭ ‬كان‭ ‬الجرحى‭ ‬يشغلون‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تقريبا،‭ ‬وكان‭ ‬المسعفون‭ ‬يهرعون‭ ‬من‭ ‬مريض‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أقاربهم‭ ‬ينتحبون‭. ‬

وحمل‭ ‬طبيب‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬لصبي‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬ليضعها‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬بينما‭ ‬تباعدت‭ ‬ذراعاها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬سالت‭ ‬الدماء‭. ‬وعلى‭ ‬الأرض‭ ‬بجوار‭ ‬الجثة،‭ ‬رقد‭ ‬صبي‭ ‬وفتاة‭ ‬وسط‭ ‬ضمادات‭ ‬وقفازات‭ ‬مطاطية‭ ‬وأطرافهما‭ ‬متصلة‭ ‬بحوامل‭ ‬محاليل‭ ‬وريدية‭. ‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬فتاتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬تتلقيان‭ ‬العلاج‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الغبار‭ ‬يغطيهما‭ ‬جراء‭ ‬انهيار‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬دفنت‭ ‬فيه‭ ‬أسرتهما‭ ‬وهي‭ ‬تبكي‭ ‬‮«‬والداي‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭... ‬أريد‭ ‬أمي،‭ ‬أريد‭ ‬أمي،‭ ‬أريد‭ ‬عائلتي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الخارج،‭ ‬كان‭ ‬رجال‭ ‬ينقلون‭ ‬جثثا‭ ‬بأكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬لكنها‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬لدفنها‭. ‬وكانت‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬جثة‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬ست‭ ‬في‭ ‬عربة‭ ‬ملحقة‭ ‬بدراجة‭ ‬نارية‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬43‭ ‬جثة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وصلت‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تنهار‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬ونوعية‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تصلها‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فقد‭ ‬تأكد‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15900‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مدفونين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬منازلهم،‭ ‬معظمهم‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭. ‬والكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬لندن،‭ ‬وتؤوي‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬المزدحمة‭ ‬الآن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬المعتاد‭. ‬

وفيما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬دخلت‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وعبرت‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتقدمت‭ ‬غربا‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الدبابات‭ ‬اتخذت‭ ‬مواقع‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬بني‭ ‬سهيلا‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الشرقية‭ ‬لخان‭ ‬يونس،‭ ‬بينما‭ ‬مضت‭ ‬أخرى‭ ‬لتتمركز‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬تموله‭ ‬قطر‭. ‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬أمرها‭ ‬السكان‭ ‬بالفرار‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬ألقت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منشورات‭ ‬جديدة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬تعليمات‭ ‬بالبقاء‭ ‬داخل‭ ‬الملاجئ‭ ‬أثناء‭ ‬الهجوم‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا،‭ ‬إنها‭ ‬توسع‭ ‬حاليا‭ ‬نطاق‭ ‬حملتها‭ ‬البرية‭ ‬لتشمل‭ ‬بقية‭ ‬القطاع‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬

وقال‭ ‬إيلون‭ ‬ليفي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬نمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬الآن‭. ‬إنها‭ ‬مرحلة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬عسكريا‮»‬‭. ‬

أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬قتل‭ ‬10‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬الكتائب‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬قليل‭.. ‬تمكن‭ ‬مجاهدو‭ ‬القسام‭ ‬من‭ ‬الإجهاز‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬جنود‭ ‬صهاينة‭ ‬وقتلهم‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الكتائب‭ ‬أن‭ ‬مقاتلوها‭ ‬استهدفوا‭ ‬مجموعة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬جنود‭ ‬بقذيفة‭ ‬مضادة‭ ‬للأفراد،‭ ‬وحققوا‭ ‬فيها‭ ‬إصابة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مقاتلوها‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬قنص‭ ‬6‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ببنادق‭ ‬‮«‬الغول‮»‬‭ ‬القسامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزنة‭ ‬بمحور‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬وأصابوهم‭ ‬إصابات‭ ‬محققة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬‮٨٢‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش،‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬قتلاه‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬406‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬مدينة‭ ‬خانيونس‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬تدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬دفعته‭ ‬بالشمال،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التوقعات‭ ‬بشأن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭.‬

وإلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬خانيونس‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬التي‭ ‬يفصلها‭ ‬طريق‭ ‬سيطرت‭ ‬عليه‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أن‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬دمرت‭ ‬منزلا‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭. ‬

ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لقطات‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تظهر‭ ‬إحدى‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬تتعرض‭ ‬لنيران‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭. ‬كانت‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬تبتعد‭ ‬وسط‭ ‬أصوات‭ ‬الانفجارات‭. ‬ومن‭ ‬النافذة‭ ‬الخلفية،‭ ‬شوهدت‭ ‬انفجارات‭ ‬تضرب‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬متوقفة‭ ‬فيه‭.‬