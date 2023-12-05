الاتحاد يقتحم المنافسة في الجولة الخامسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





اقتحم‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬116‭/‬101‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬فوزا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬78‭/‬70‭.‬

ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬ليتقدم‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬عوض‭ ‬خسارتيه‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬والأهلي‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬وهو‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/31‭) (‬37/16‭)‬،‭ (‬25/25‭)‬،‭ (‬30/29‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكيان‭ ‬كلينتوني‭ ‬ايرلي‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬وجورن‭ ‬واشنجتن‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬كويد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬غدير‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬والسيد‭ ‬كاظم‭ ‬ماجد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكيان‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬وروبنسون‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬ومهيد‭ ‬أمير‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬