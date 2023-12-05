الاتحاد يقتحم المنافسة في الجولة الخامسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
اقتحم فريق الاتحاد بقيادة مدربه رؤوف حبيل المنافسة في الجولة الخامسة بعد الفوز المستحق على منافسه النجمة بنتيجة 116/101 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وفي اللقاء الذي سبقه حقق فريق النويدرات فوزا معنويا على المنتخب الرديف بنتيجة 78/70.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم نحو التأهل إلى الدورة السداسية، خاصة انه عوض خسارتيه أمام الحالة والأهلي بفوز على فريق منافس وهو النجمة، في المقابل رفع النجمة رصيده إلى 8 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين.
وجاءت نتائج الفترات: (24/31) (37/16)، (25/25)، (30/29)، وبرز من الاتحاد الأمريكيان كلينتوني ايرلي 34 نقطة وجورن واشنجتن 32 نقطة ومحمد كويد 11 نقطة وعلي غدير 11 نقطة والسيد كاظم ماجد 9 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من النجمة الأمريكيان جوش كالدويل 34 نقطة وروبنسون 24 نقطة ومهيد أمير 14 نقطة ومحمد بوعلاي 12 نقطة.
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