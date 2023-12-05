5 أندية في 8 جولات والمؤشرات قابلة للزيادةدوريـنا.. دوري الإقــالات والاســتقالات!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬





على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬8‭ ‬جولات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬الإقالة‭ ‬والاستقالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنديتنا‭ ‬أخذ‭ ‬منحدرا‭ ‬خطيرا‭ ‬للغاية،‭ ‬وبات‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬بوجود‭ ‬خطوات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬نفسها‭ ‬وأخرى‭!‬

8‭ ‬جولات‭ ‬فقط‭ ‬حصدت‭ ‬فيها‭ ‬الأندية‭ ‬المتبارية‭ ‬ما‭ ‬جنته‭ ‬من‭ ‬أقدام‭ ‬ورؤوس‭ ‬لاعبيها‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إقالة‭ ‬واستقالة‭ ‬المدربين‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواجهة،‭ ‬وهناك‭ ‬فرق‭ ‬وُفقت‭ ‬فيما‭ ‬أقدمت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬وأخرى‭ ‬خطت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنوال‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬مازالت‭ ‬تعاني،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يفكر‭ ‬جليًا‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬التغيير‭!‬

5‭ ‬أندية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬قرار‭ ‬الإقالة‭ ‬والاستقالة‭ ‬حاضرين،‭ ‬الأهلي‭ ‬استعان‭ ‬بالبرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬خلفًا‭ ‬للسوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬جولات،‭ ‬ويسير‭ ‬البرتغالي‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة‭ ‬ويكفي‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بجدارة‭. ‬المنامة‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بعد‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬وانتدب‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي،‭ ‬والفريق‭ ‬مازال‭ ‬يعاني‭ ‬فنيًا‭!‬

سترة‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدو‭ ‬وبعد‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬الشملان،‭ ‬ثم‭ ‬رحل‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬المحرق،‭ ‬ليستعين‭ ‬‮«‬البحارة‮»‬‭ ‬بالمدرب‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬جيدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬المحرق‭ ‬‮«‬شيخ‭ ‬الأندية‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬حضر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنهج‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬جولات،‭ ‬ليقدم‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭ ‬بالمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬ينتشل‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬ويتقدم‭ ‬به‭ ‬للأمام‭.‬

أخيرًا‭ ‬وليس‭ ‬آخرًا‭ ‬النجمة،‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬خاتم‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬بعدما‭ ‬أقدم‭ ‬مدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬وتم‭ ‬قبولها‭ ‬ليتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭.‬

آخرًا‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أعلاه،‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬عالية‭ ‬بوجود‭ ‬إقالات‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬استقالات‭ ‬لمدربين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬المنافسة،‭ ‬حيث‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬فريقهما‭ ‬تذبذب‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج،‭ ‬وهناك‭ ‬فريق‭ ‬ثالث‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬لم‭ ‬يمكث‭ ‬معه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬جولات‭ ‬فقط‭! ‬