5 أندية في 8 جولات والمؤشرات قابلة للزيادةدوريـنا.. دوري الإقــالات والاســتقالات!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب علي مجيد:
على الرغم من مرور 8 جولات فقط على انطلاق دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، فإن قرار «الإقالة والاستقالة» في أنديتنا أخذ منحدرا خطيرا للغاية، وبات في ازدياد بل هناك مؤشرات بوجود خطوات مماثلة في الأيام المقبلة من أندية نفسها وأخرى!
8 جولات فقط حصدت فيها الأندية المتبارية ما جنته من أقدام ورؤوس لاعبيها بأرضية الميدان، إلا أن إقالة واستقالة المدربين هي في الواجهة، وهناك فرق وُفقت فيما أقدمت عليه من تغيير وأخرى خطت على نفس المنوال إلا أنها مازالت تعاني، وهناك من يفكر جليًا في خوض غمار التغيير!
5 أندية حتى الآن كان فيها قرار الإقالة والاستقالة حاضرين، الأهلي استعان بالبرتغالي فيرناندو خلفًا للسوري هيثم جطل بعد 3 جولات، ويسير البرتغالي بصورة مميزة ويكفي القول إنه في الصدارة بجدارة. المنامة هو الآخر بعد الجولات الثلاث الأولى أقدم على تغيير جهازه الفني المتمثل في علي عاشور وانتدب عادل النعيمي، والفريق مازال يعاني فنيًا!
سترة القادم من دوري الدرجة الثانية بدأ الموسم مع عبدالله عبدو وبعد 3 جولات تعاقد مع الشملان، ثم رحل الأخير إلى المحرق، ليستعين «البحارة» بالمدرب أحمد الدخيل، الذي يقدم مع فريقه مستويات ونتائج جيدة حتى الآن. المحرق «شيخ الأندية» هو الآخر حضر في هذا المنهج بعد مرور 5 جولات، ليقدم على تغيير التونسي جمال خشارم بالمدرب الوطني محمد الشملان، الذي بدأ ينتشل «الأحمر» ويتقدم به للأمام.
أخيرًا وليس آخرًا النجمة، كان هو خاتم الجولة الثامنة بعدما أقدم مدربه إسماعيل كرامي على الاستقالة وتم قبولها ليتعاقد مع الوطني أحمد عيسى.
آخرًا كما ذكرنا أعلاه، هناك مؤشرات عالية بوجود إقالات إن لم تكن استقالات لمدربين آخرين في دوري ناصر بن حمد الممتاز، اثنان منهم من فرق المقدمة المنافسة، حيث الجولات الماضية كان واضحا على فريقهما تذبذب المستويات والنتائج، وهناك فريق ثالث يعاني في المراكز المتأخرة رغم أن مدربه الجديد لم يمكث معه إلا في 4 جولات فقط!
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