بايسرز يتأهل لنصف نهائي كأس ((إن سيزون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): بلغت الاثارة ذروتها الاثنين في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين حيث قاد تايريز هاليبورتون، بإحرازه أوّل تريبل دابل في مسيرته، فريقه إنديانا بايسرز، لهزيمة بوسطن سلتيكس 122-112 والتأهل لنصف نهائي المسابقة الحديثة كأس «إن-سيزون».
كما حجز نيو أورليانز بيليكانز مكانه في دور الاربعة المقرّر الخميس في لاس فيغاس بعدما عوّض بداية بطيئة ليهزم مضيفه ساكرامنتو كينغز 127-117.
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الستة إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.
واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار. وتصدّرت أندية إنديانا بايسرز وميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس مجموعاتها في المنطقة الشرقية، فيما كان نيويورك نيكس صاحب افضل مركز ثان، فيما تزعَّم لوس انجلوس ليكرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز مجموعات المنطقة الغربية التي كان فينيكس صنز صاحب افضل مركز ثان فيها.
الأجواء مجنونة
وفي إنديانابوليس، حقّق هاليبورتون تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مسجّلاً 26 نقطة، 10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، فيما استفاد فريقه من تسجيله تسع نقاط دون ردّ قبل دقيقتين من نهاية الوقت ليفرض هيمنته في مواجهة متقاربة.
وأقصى بايسرز، صاحب المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية ضمن الموسم العادي، نظيره سلتيكس وضرب موعداً مع الفائز بين ميلووكي باكس ونيويورك نيكس في الدور نصف النهائي. ويستضيف باكس، نيكس، في ربع النهائي الثلاثاء.
وأشار هاليبتورن الى انّ بايسرز مستعد لمواجهة أي من الفريقين «نحن مجموعة شابة ومتعطشة ونريد الفوز كل ليلة».
وأضاف: «لذا نحن متحمسون لوجودنا هناك، لكننا لسنا مكتفين بوجودنا في هذه المرحلة. نريد الفوز».
وأضاف بادي هيلد 21 نقطة لمصلحة بايسرز الذي سجل منه سبعة لاعبين أكثر من عشر نقاط وذلك امام حشد جماهيري بلغ 16 الفاً.
وقال هاليبرتون عن الاثارة الكبيرة في هذه المباريات الفاصلة: «الأجواء مجنونة». وتابع: «أنا أحب ذلك».
في المقابل، سجّل جايسون تايتوم 32 نقطة مع 12 متابعة لمصلحة سلتيكس، وأضاف اليه جايلن براون 30 نقطة مع تسع متابعات.
تفوّق بوسطن على منافسه 32-14 تحت السلّة وايضًا 34-19 في المتابعات خلال النصف الاول، مما سمح له للتقدم 55-48 مع انتصاف المباراة.
لكنّ بايسرز قلب الطاولة في النصف الثاني، وبعدما اكتفى هاليبورتون بسبع نقاط في النصف الاول، سجّل ثماني نقاط في أول أربع دقائق من الربع الثالث.
وقال جو ماتزولا مدرب سلتيكس إن 18 كرة ضائعة، ست منها في الربع الثالث عندما رفع بايسرز تقدمه إلى 11، قضت على سلتيكس.
وقال: «عندما ترتكب الكرات الضائعة، فإنك تسمح لهم بالانطلاق في الهجمات المرتدة».
رغم ذلك، كان التعادل سيّد الموقف بين الفريقين اللذين تبادلا التقدم 16 مرة في المباراة، 105-105، قبل دقيقة و33 ثانية من نهاية الوقت قبل ان يوجّه إنديانا الضربة الاخيرة والحاسمة.
انتزع هاليبورتون خطأ خلال تسجيله ثلاثية قاتلة ليحصل رمية حرة اضافية، ليمنح بايسرز تقدما ملحوظا.
أضاف هيلد ثلاثية اخرى وآرون نيثميث سلّة ساحقة ليتمكن بايسرز من حسم النتيجة.
إنغرام يقود بيليكانز
وفي ساكرامنتو، تقدم كينغز بفارق 15 نقطة في الربع الاول، لكن بيليكانز حقق عودة نارية وانتزع التقدم 69-61 قبل استراحة الشوطين ولم يفقد تقدمه بعدها.
ورغم الليلة الهادئة لنجم بيليكانز زيون ويليامسون صاحب عشر نقاط، الا انّ براندون انغرام قدّم مباراة كبيرة مع 30 نقطة واضاف هربرت جونز 23 نقطة.
في المقابل، تصدر دي أرون فوكس قائمة مسجلي كينغز بـ30 نقطة وأحرز الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل مع 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة لساكرامنتو الذي مُني خسارته الاولى بالمسابقة بعد اربعة انتصارات في دور المجموعات.
وسيلعب بيليكانز مع الفائز بين لوس انجلوس ليكرز وفينيكس صنز اللذين يتواجهان الثلاثاء.
ستقام المباراة النهائية للمسابقة الحديثة السبت في فيغاس.
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