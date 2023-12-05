بايسرز يتأهل لنصف نهائي كأس ((إن سيزون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬الاثارة‭ ‬ذروتها‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون،‭ ‬بإحرازه‭ ‬أوّل‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬فريقه‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز،‭ ‬لهزيمة‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬122‭-‬112‭ ‬والتأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حجز‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬المقرّر‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬بعدما‭ ‬عوّض‭ ‬بداية‭ ‬بطيئة‭ ‬ليهزم‭ ‬مضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬127‭-‬117‭.‬

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الستة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

واحتسبت‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

ويحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وتصدّرت‭ ‬أندية‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬وميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬وبوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬مجموعاتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬صاحب‭ ‬افضل‭ ‬مركز‭ ‬ثان،‭ ‬فيما‭ ‬تزعَّم‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬ونيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬وساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬مجموعات‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬صاحب‭ ‬افضل‭ ‬مركز‭ ‬ثان‭ ‬فيها‭.‬





الأجواء‭ ‬مجنونة

وفي‭ ‬إنديانابوليس،‭ ‬حقّق‭ ‬هاليبورتون‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬احصائية‭) ‬مسجّلاً‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬استفاد‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬دون‭ ‬ردّ‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬ليفرض‭ ‬هيمنته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬متقاربة‭.‬

وأقصى‭ ‬بايسرز،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬نظيره‭ ‬سلتيكس‭ ‬وضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬ونيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬ويستضيف‭ ‬باكس،‭ ‬نيكس،‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأشار‭ ‬هاليبتورن‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬بايسرز‭ ‬مستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مجموعة‭ ‬شابة‭ ‬ومتعطشة‭ ‬ونريد‭ ‬الفوز‭ ‬كل‭ ‬ليلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لذا‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لوجودنا‭ ‬هناك،‭ ‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬مكتفين‭ ‬بوجودنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬نريد‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بادي‭ ‬هيلد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬لمصلحة‭ ‬بايسرز‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬منه‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬وذلك‭ ‬امام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬بلغ‭ ‬16‭ ‬الفاً‭.‬

وقال‭ ‬هاليبرتون‭ ‬عن‭ ‬الاثارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬الفاصلة‭: ‬‮«‬الأجواء‭ ‬مجنونة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجّل‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬لمصلحة‭ ‬سلتيكس،‭ ‬وأضاف‭ ‬اليه‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭.‬

تفوّق‭ ‬بوسطن‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬32-14‭ ‬تحت‭ ‬السلّة‭ ‬وايضًا‭ ‬34‭-‬19‭ ‬في‭ ‬المتابعات‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الاول،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬للتقدم‭ ‬55‭-‬48‭ ‬مع‭ ‬انتصاف‭ ‬المباراة‭.‬

لكنّ‭ ‬بايسرز‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني،‭ ‬وبعدما‭ ‬اكتفى‭ ‬هاليبورتون‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الاول،‭ ‬سجّل‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬جو‭ ‬ماتزولا‭ ‬مدرب‭ ‬سلتيكس‭ ‬إن‭ ‬18‭ ‬كرة‭ ‬ضائعة،‭ ‬ست‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬رفع‭ ‬بايسرز‭ ‬تقدمه‭ ‬إلى‭ ‬11،‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬سلتيكس‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬ترتكب‭ ‬الكرات‭ ‬الضائعة،‭ ‬فإنك‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالانطلاق‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‮»‬‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬التعادل‭ ‬سيّد‭ ‬الموقف‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬تبادلا‭ ‬التقدم‭ ‬16‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬105‭-‬105،‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬و33‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يوجّه‭ ‬إنديانا‭ ‬الضربة‭ ‬الاخيرة‭ ‬والحاسمة‭.‬

انتزع‭ ‬هاليبورتون‭ ‬خطأ‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاتلة‭ ‬ليحصل‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬اضافية،‭ ‬ليمنح‭ ‬بايسرز‭ ‬تقدما‭ ‬ملحوظا‭.‬

أضاف‭ ‬هيلد‭ ‬ثلاثية‭ ‬اخرى‭ ‬وآرون‭ ‬نيثميث‭ ‬سلّة‭ ‬ساحقة‭ ‬ليتمكن‭ ‬بايسرز‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭.‬





إنغرام‭ ‬يقود‭ ‬بيليكانز

وفي‭ ‬ساكرامنتو،‭ ‬تقدم‭ ‬كينغز‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول،‭ ‬لكن‭ ‬بيليكانز‭ ‬حقق‭ ‬عودة‭ ‬نارية‭ ‬وانتزع‭ ‬التقدم‭ ‬69‭-‬61‭ ‬قبل‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬ولم‭ ‬يفقد‭ ‬تقدمه‭ ‬بعدها‭.‬

ورغم‭ ‬الليلة‭ ‬الهادئة‭ ‬لنجم‭ ‬بيليكانز‭ ‬زيون‭ ‬ويليامسون‭ ‬صاحب‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬براندون‭ ‬انغرام‭ ‬قدّم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬واضاف‭ ‬هربرت‭ ‬جونز‭ ‬23‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تصدر‭ ‬دي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬قائمة‭ ‬مسجلي‭ ‬كينغز‭ ‬بـ30‭ ‬نقطة‭ ‬وأحرز‭ ‬الليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لساكرامنتو‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬خسارته‭ ‬الاولى‭ ‬بالمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬اربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وسيلعب‭ ‬بيليكانز‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬وفينيكس‭ ‬صنز‭ ‬اللذين‭ ‬يتواجهان‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬فيغاس‭.‬



