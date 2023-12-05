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منتخب كرواتيا يكشف مقر إقامته في يورو 2024

12/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتخذ‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬مدينة‭ ‬نيوروبين‭ ‬الألمانية،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬85‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين،‭ ‬مقرا‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭).‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكرواتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيتدرب‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ (‬فولكسبارك‭) ‬ثم‭ ‬ينتقل‭ ‬للإقامة‭ ‬بأحد‭ ‬منتجعات‭ ‬المدينة‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ألمانيا‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلاقي‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬القادم،‭ ‬ثم‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬ألبانيا‭ ‬في‭ ‬هامبورج‭ ‬بعدها‭ ‬بأربعة‭ ‬أيام،‭ ‬ويختتم‭ ‬لقاءاته‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ (‬حاملة‭ ‬اللقب‭) ‬في‭ ‬لايبزج‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هامبورج‭ ‬ولايبزج‭ ‬من‭ ‬نيوروبين‭.‬



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