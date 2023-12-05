تحديد موعد مباراة بايرن ويونيون برلين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬المؤجلة‭ ‬بين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬وضيفه‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭.‬

وتقرر‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطر‭ ‬السلامة‭ ‬وظروف‭ ‬السفر‭ ‬بعد‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭ ‬بمدينة‭ ‬ميونخ‭.‬

نظرا‭ ‬لدفء‭ ‬الحرارة‭ ‬داخل‭ ‬ملعب‭ (‬أليانز‭ ‬أرينا‭)‬،‭ ‬معقل‭ ‬بايرن،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬اللقاء،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬إمكانية‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬ولكن‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تأمين‭ ‬رحلة‭ ‬الجماهير،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬بعضها‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬ميونخ‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أبعد،‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬اللقاء‭.‬

وذكر‭ ‬بايرن‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬تذاكر‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬تظل‭ ‬صالحة‭ ‬للقاء‭ ‬المعاد‭ ‬ترتيبه،‭ ‬وسيتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬حاملي‭ ‬التذاكر‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬الجديد‭ ‬باسترداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المدفوعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

وتسببت‭ ‬الثلوج‭ ‬والجليد‭ ‬في‭ ‬فوضى‭ ‬مرورية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ألمانيا‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬وتم‭ ‬تعليق‭ ‬عمليات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ميونخ‭ ‬مؤقتا‭ ‬وتقرر‭ ‬إغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬حول‭ ‬ميونخ‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭.‬



