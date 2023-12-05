تحديد موعد مباراة بايرن ويونيون برلين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن المباراة المؤجلة بين بايرن ميونخ وضيفه يونيون برلين ستقام يوم 24 يناير القادم.
وتقرر إلغاء المباراة، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت الماضي، بسبب مخاطر السلامة وظروف السفر بعد تساقط الثلوج بكثافة بمدينة ميونخ.
نظرا لدفء الحرارة داخل ملعب (أليانز أرينا)، معقل بايرن، الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء، لم يكن الاهتمام الرئيسي هو إمكانية اللعب في الملعب، ولكن إجراءات السلامة وقبل كل شيء تأمين رحلة الجماهير، التي كان بعضها يسافر إلى ميونخ من أماكن أبعد، تسبب في اتخاذ قرار إلغاء اللقاء.
وذكر بايرن أن جميع تذاكر مباراة يوم السبت تظل صالحة للقاء المعاد ترتيبه، وسيتم إبلاغ حاملي التذاكر الذين لا يستطيعون الحضور في الموعد الجديد باسترداد المبالغ المدفوعة في الوقت المناسب.
وتسببت الثلوج والجليد في فوضى مرورية في جنوب ألمانيا صباح يوم السبت الماضي، وتم تعليق عمليات الطيران في مطار ميونخ مؤقتا وتقرر إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية حول ميونخ أثناء الليل.
MENAFN05122023000055011008ID1107541681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.