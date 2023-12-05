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ليون يواجه مرسيليا من دون جمهوره

12/5/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬ليون‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬للدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جمهوره،‭ ‬وذلك‭ ‬تجنباً‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لكنها‭ ‬تأجلت‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حافلة‭ ‬ليون‭ ‬خلال‭ ‬توجهها‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ستاد‭ ‬فيلودروم‮»‬‭.‬

وأصيب‭ ‬مدرب‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬الإيطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسّو‭ ‬في‭ ‬رأسه،‭ ‬كما‭ ‬تعرّضت‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬جماهير‭ ‬الفريق‭ ‬الزائر‭ ‬لهجوم‭ ‬بالحجارة‭ ‬وتضرّرت‭ ‬نوافذها،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬مساعد‭ ‬غروسو‭ ‬ومواطنه‭ ‬رافاييلي‭ ‬لونغو‭.‬

وفي‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬برّرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬منع‭ ‬جمهور‭ ‬ليون‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬بـ«وجود‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬لوحظت‭ ‬التحية‭ ‬النازية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬هتافات‭ ‬عنصرية‭ (..) ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬ليون‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للإهانة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬دارمانان‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬وجدي‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬الناديين‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أحداث‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فتحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مرسيليا‭ ‬تحقيقات‭ ‬عدة‭. ‬ويعاني‭ ‬ليون‭ ‬الأمرين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ13‭ ‬الأولى،‭ ‬تحقّق‭ ‬بقيادة‭ ‬غروسو‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬خلفاً‭ ‬للوران‭ ‬بلان‭ ‬لكنه‭ ‬أقيل‭ ‬الخميس،‭ ‬تاركاً‭ ‬المهمة‭ ‬موقتاً‭ ‬لمدير‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬وضعه‭ ‬لا‭ ‬يقارن‭ ‬أبداً‭ ‬بليون‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط،‭ ‬فإن‭ ‬مرسيليا‭ ‬بدوره‭ ‬يعيش‭ ‬موسماً‭ ‬صعباً‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬10‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

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