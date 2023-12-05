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إقالة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية من منصبه

12/5/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬صوتت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬العراقية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬اقالة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬رعد‭ ‬حمودي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭.‬

وصوت‭ ‬25‭ ‬عضواً‭ ‬على‭ ‬اقالة‭ ‬حمودي‭ ‬مقابل‭ ‬صوتين‭ ‬لصالحه‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬واحدة‭.‬

وغادر‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬تتعلق‭ ‬بخروقات‭ ‬مالية‭ ‬دافع‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬القاعة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬به،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬اربعة‭ ‬اعضاء‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭.‬

وذكر‭ ‬أحد‭ ‬اعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬25‭ ‬عضواً‭ ‬صوّتوا‭ ‬لإقالة‭ ‬حمودي‭ ‬مقابل‭ ‬صوتين‭ ‬لصالحه‭ ‬ووجود‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬واحدة،‭ ‬وغادر‭ ‬اربعة‭ ‬اعضاء‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماع‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيتولى‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬عقيل‭ ‬مفتن‭ ‬مهمة‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬بالوكالة‭ ‬حسب‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬تصويت‭ ‬سري‭ ‬حددت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجنة،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬موافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‮»‬‭.‬

اختير‭ ‬حمودي،‭ ‬الحارس‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬وقائده‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬لرئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وتولى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬قرابة‭ ‬14‭ ‬عاماً‭.‬

خسر‭ ‬حمودي‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لاتحاد‭ ‬السباحة‭ ‬سرمد‭ ‬عبد‭ ‬الاله،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقصى‭ ‬الاخير‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬اعتراف‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بتلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬بسبب‭ ‬اعتراضات‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تقوم‭ ‬بمراقبة‭ ‬وإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬الميزانية‭ ‬المالية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

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