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وحدة النزاهة تستأنف قرار تبرئة جيروتو

12/5/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬قررت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التقدم‭ ‬باستئناف‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ (‬كاس‭) ‬في‭ ‬قضية‭ ‬العداءة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬نورا‭ ‬جيروتو،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع،‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬تبرئتها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭.‬

وتم‭ ‬إيقاف‭ ‬جيروتو،‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬بشكل‭ ‬موقت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬عيوب‭ ‬في‭ ‬جوازها‭ ‬البيولوجي‭.‬

ورفعت‭ ‬محكمة‭ ‬تأديبية‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقافها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعدما‭ ‬ارتأت‭ ‬أن‭ ‬الشواذ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافياً‭ ‬لاستنتاج‭ ‬حدوث‭ ‬تعاطي‭ ‬منشطات‭.‬

وأفادت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬أنها‭ ‬تقدمت‭ ‬باستئناف‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬جيروتو،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاماً،‭ ‬لم‭ ‬ترتكب‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لقواعد‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭.‬

وتدافع‭ ‬جيروتو،‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬كازاخستان‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2022‭.‬

وشهدت‭ ‬كينيا‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬قرابة‭ ‬70‭ ‬رياضياً،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬عدائي‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة،‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تقدمت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬باستئناف‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬تبرئة‭ ‬النيجيرية‭ ‬توبي‭ ‬أموسان،‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬حواجز،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬وجودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬المنشطات‭.‬


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