وحدة النزاهة تستأنف قرار تبرئة جيروتو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب) :قررت وحدة النزاهة في ألعاب القوى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في قضية العداءة الكازاخستانية نورا جيروتو، بطلة العالم السابقة في سباق 3 آلاف متر موانع، التي تمت تبرئتها الشهر الماضي من تهمة تعاطي المنشطات.
وتم إيقاف جيروتو، الحائزة على الميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع في بطولة العالم 2022، بشكل موقت من قبل وحدة النزاهة في أبريل بعد اكتشاف عيوب في جوازها البيولوجي.
ورفعت محكمة تأديبية عقوبة إيقافها في أوائل نوفمبر بعدما ارتأت أن الشواذ التي تم اكتشافه لم يكن كافياً لاستنتاج حدوث تعاطي منشطات.
وأفادت وحدة النزاهة على موقع «أكس» (تويتر سابقاً) أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار الذي يفيد بأن جيروتو، البالغة من العمر 28 عاماً، لم ترتكب انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات.
وتدافع جيروتو، المولودة في كينيا، عن ألوان كازاخستان منذ يناير 2022.
وشهدت كينيا ارتفاعاً في حالات تعاطي المنشطات حيث تم إيقاف قرابة 70 رياضياً، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وفي سبتمبر، تقدمت وحدة النزاهة في ألعاب القوى باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار تبرئة النيجيرية توبي أموسان، صاحبة الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر حواجز، في قضية فشلها في تحديد مكان وجودها من أجل الخضوع لفحص المنشطات.
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