اللياقة في دبي مليونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي – وام: شارك مليونان و406 آلاف و181 شخصا في فعاليات الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة 2023» التي اختتمت بعد شهر كامل وتضمنت العديد من أنشطة الصحة واللياقة البدنية.
وحطمت المبادرة -التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي- الأرقام القياسية على مستوى المدينة مرة أخرى حيث جمعت العائلات والزوار والأصدقاء معاً للالتزام بالعادات الصحية واتباع نمط الحياة الأكثر نشاطاً.
وأعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سعادته بالنجاح الكبير للدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» الفعالية المجتمعية التي تعزز توحد مجتمعنا نحو الوصول لمزيد من الصحة والعافية، منوها بدعم الشركاء والرعاة والمتطوعين حيث أدى تفانيهم والتزامهم بتعزيز نمط الحياة الصحي دوراً مهماً للغاية في هذا الإنجاز.
من جانبه قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مع انضمام أكثر من 2.4 مليون مشارك إلى تحدي دبي للياقة هذا العام أظهرنا مرة أخرى التزامنا الراسخ بتعزيز صحتنا البدنية والنفسية على المستوى الجماعي حيث نسعى كمجتمع متحد من أجل بناء مستقبل أكثر صحة ونشاطاً».. مشيرا إلى أنه «تم إطلاق تحدي دبي للياقة بهدف إتاحة الفرصة للجميع لاستكشاف مجموعة رائعة من مرافق اللياقة البدنية في مدينتنا وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً».
وأقيم «تحدي دبي للياقة» بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وحظي برعاية مجموعة «دي بي ورلد» و«دبي الجنوب» و«ماي دبي» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و«سن أند ساند سبورتس» و«بلو» وغرف دبي وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة «إي أند» و«لا روش بوزيه» و«ميرا للتطوير العقاري» و«مبادلة للرعاية الصحية» و«أوبتيموم نيوترشن» و«طلبات» و«أفيف» و«شمال القابضة – كايت بيتش» و«إعمار» ومستشفيات وعيادات وصيدليات «أستر» والشركة العربية للسيارات و«سيغنا» و«إمارات» و«ليبتون» و«سيرو» و«تيكنوجيم» وشبكة الإذاعة العربية « ARN » ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
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