اللياقة في دبي مليونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





دبي‭ ‬ – ‭ ‬وام‭: ‬شارك‭ ‬مليونان‭ ‬و406‭ ‬آلاف‭ ‬و181‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬وتضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

وحطمت‭ ‬المبادرة‭ -‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭- ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدينة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬العائلات‭ ‬والزوار‭ ‬والأصدقاء‭ ‬معاً‭ ‬للالتزام‭ ‬بالعادات‭ ‬الصحية‭ ‬واتباع‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطاً‭.‬

وأعرب‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمهرجانات‭ ‬والتجزئة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للدورة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‮»‬‭ ‬الفعالية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬توحد‭ ‬مجتمعنا‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬منوها‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬والرعاة‭ ‬والمتطوعين‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سعيد‭ ‬حارب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مشارك‭ ‬إلى‭ ‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أظهرنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬صحتنا‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجماعي‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬كمجتمع‭ ‬متحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ونشاطاً‮»‬‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬مدينتنا‭ ‬وتبني‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطاً‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‮»‬‭ ‬بتنظيم‭ ‬دائرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬بدبي‭ ‬ومجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬وحظي‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‮»‬‭ ‬و«دبي‭ ‬الجنوب‮»‬‭ ‬و«ماي‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬وهيئة‭ ‬الطرق‭ ‬والمواصلات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬و‮«‬سن‭ ‬أند‭ ‬ساند‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬و«بلو‮»‬‭ ‬وغرف‭ ‬دبي‭ ‬وطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وبنك‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أند‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬روش‭ ‬بوزيه‮»‬‭ ‬و«ميرا‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬و«مبادلة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬و‮«‬أوبتيموم‭ ‬نيوترشن‮»‬‭ ‬و«طلبات‮»‬‭ ‬و«أفيف‮»‬‭ ‬و«شمال‭ ‬القابضة‭ ‬ – ‭ ‬كايت‭ ‬بيتش‮»‬‭ ‬و«إعمار‮»‬‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬وصيدليات‭ ‬‮«‬أستر‮»‬‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬للسيارات‭ ‬و«سيغنا‮»‬‭ ‬و«إمارات‮»‬‭ ‬و«ليبتون‮»‬‭ ‬و«سيرو‮»‬‭ ‬و«تيكنوجيم‮»‬‭ ‬وشبكة‭ ‬الإذاعة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬ ARN ‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬لخدمات‭ ‬الإسعاف‭ ‬ولجنة‭ ‬تأمين‭ ‬الفعاليات‭ ‬وهيئة‭ ‬المعرفة‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬بدبي‭ ‬وبلدية‭ ‬دبي‭ ‬وشرطة‭ ‬دبي‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للتعليم‭ ‬المدرسي‭.‬