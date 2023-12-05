Wednesday, 06 December 2023 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللياقة في دبي مليونية

12/5/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


دبي‭ ‬ ‭ ‬وام‭: ‬شارك‭ ‬مليونان‭ ‬و406‭ ‬آلاف‭ ‬و181‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬وتضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

وحطمت‭ ‬المبادرة‭ -‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭- ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدينة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬العائلات‭ ‬والزوار‭ ‬والأصدقاء‭ ‬معاً‭ ‬للالتزام‭ ‬بالعادات‭ ‬الصحية‭ ‬واتباع‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطاً‭.‬

وأعرب‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للمهرجانات‭ ‬والتجزئة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للدورة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‮»‬‭ ‬الفعالية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬توحد‭ ‬مجتمعنا‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬منوها‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬والرعاة‭ ‬والمتطوعين‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬تفانيهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سعيد‭ ‬حارب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭: ‬‮«‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مشارك‭ ‬إلى‭ ‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أظهرنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬صحتنا‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجماعي‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬كمجتمع‭ ‬متحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ونشاطاً‮»‬‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬مدينتنا‭ ‬وتبني‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطاً‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬دبي‭ ‬للياقة‮»‬‭ ‬بتنظيم‭ ‬دائرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬بدبي‭ ‬ومجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬وحظي‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‮»‬‭ ‬و«دبي‭ ‬الجنوب‮»‬‭ ‬و«ماي‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬وهيئة‭ ‬الطرق‭ ‬والمواصلات‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬و‮«‬سن‭ ‬أند‭ ‬ساند‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬و«بلو‮»‬‭ ‬وغرف‭ ‬دبي‭ ‬وطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وبنك‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أند‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬روش‭ ‬بوزيه‮»‬‭ ‬و«ميرا‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬و«مبادلة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬و‮«‬أوبتيموم‭ ‬نيوترشن‮»‬‭ ‬و«طلبات‮»‬‭ ‬و«أفيف‮»‬‭ ‬و«شمال‭ ‬القابضة‭ ‬ ‭ ‬كايت‭ ‬بيتش‮»‬‭ ‬و«إعمار‮»‬‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬وصيدليات‭ ‬‮«‬أستر‮»‬‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬للسيارات‭ ‬و«سيغنا‮»‬‭ ‬و«إمارات‮»‬‭ ‬و«ليبتون‮»‬‭ ‬و«سيرو‮»‬‭ ‬و«تيكنوجيم‮»‬‭ ‬وشبكة‭ ‬الإذاعة‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬ ARN ‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬لخدمات‭ ‬الإسعاف‭ ‬ولجنة‭ ‬تأمين‭ ‬الفعاليات‭ ‬وهيئة‭ ‬المعرفة‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬بدبي‭ ‬وبلدية‭ ‬دبي‭ ‬وشرطة‭ ‬دبي‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للتعليم‭ ‬المدرسي‭.‬

MENAFN05122023000055011008ID1107541677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث