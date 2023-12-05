غوارديولا يتوقع فوز سيتي باللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توقع‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭.‬

واكتفى‭ ‬سيتي‭ ‬بالتعادل‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬وتوتنهام،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬الصعبة‭ ‬الأخرى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بمبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬الـ13‭ ‬الأخيرة‭.‬

وعلى‭ ‬غير‭ ‬عادته،‭ ‬بدا‭ ‬سيتي‭ ‬هشاً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدفاعي‭ ‬بتلقيه‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬أقر‭ ‬غوارديولا‭ ‬بأن‭ ‬فريقه‭ ‬الفائز‭ ‬بثلاثية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬دفاعه‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يخسروا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭.‬

ورغم‭ ‬التعادلات‭ ‬الثلاثة‭ ‬كان‭ ‬الإسباني‭ ‬واثقاً‭ ‬بأن‭ ‬رجاله‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬يفوز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬الدافع‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬لقد‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أتيت‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الفوز‭ ‬فعليك‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المنافس‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬ألا‭ ‬نستقبل‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬أو‭ ‬أهداف‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬سألتموني‭ ‬رأيي،‭ ‬فشعوري‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬سنفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬إذا‭ ‬لعبنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ليفربول‭ ‬أو‭ ‬توتنهام‭ ‬فسنفوز‭ ‬به‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يصدقون‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات،‭ ‬لكننا‭ ‬سنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ (‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭)‬‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬الموقوف‭ ‬رودري،‭ ‬فيما‭ ‬يعود‭ ‬المدافع‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭.‬

وكشف‭ ‬غوارديولا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬بستونز‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعويض‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ننكر‭ ‬مدى‭ ‬أهميته،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬هنا،‭ ‬موقوفًا،‭ ‬مثل‭ ‬جاك‭ (‬غريليش‭). ‬ولذلك،‭ ‬سنجد‭ ‬الحل‭ ‬الأفضل‭ ‬للمنافسة‭ ‬ضد‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‮»‬‭.‬



