غوارديولا يتوقع فوز سيتي باللقب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): توقع المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً في انجاز قياسي، وذلك رغم فشله في تحقيق الفوز خلال المراحل الثلاث الماضية.
واكتفى سيتي بالتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة مع تشلسي وليفربول وتوتنهام، ما جعله يتراجع الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، وذلك قبل مواجهته الصعبة الأخرى اليوم الأربعاء على ملعب أستون فيلا الرابع الذي فاز بمبارياته البيتية الـ13 الأخيرة.
وعلى غير عادته، بدا سيتي هشاً على الصعيد الدفاعي بتلقيه ثمانية أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة، وقد أقر غوارديولا بأن فريقه الفائز بثلاثية الموسم الماضي يحتاج الى تحسين دفاعه لكنه قال إنهم لم يخسروا الكثير من المباريات.
ورغم التعادلات الثلاثة كان الإسباني واثقاً بأن رجاله يسيرون على الطريق الصحيح نحو أن يصبحوا أول فريق في تاريخ الدوري الإنكليزي يفوز بأربعة ألقاب على التوالي.
وقال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: «الدافع هو أن نقوم بذلك بشكل أفضل. لقد تعلمت من حيث أتيت أنه إذا كنت تريد الفوز فعليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل من المنافس. علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير. علينا أن نحاول ألا نستقبل أي فرص أو أهداف».
وتابع: «إذا سألتموني رأيي، فشعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز. إذا لعبنا على مستوى ليفربول أو توتنهام فسنفوز به مرة أخرى. الناس لا يصدقون ذلك بعد ثلاثة تعادلات، لكننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلاً لأن أي فريق لم يحقق ذلك حتى الآن (أربعة ألقاب متتالية)».
وسيكون سيتي من دون لاعب الوسط الإسباني الموقوف رودري، فيما يعود المدافع جون ستونز بعد تعافيه من الإصابة.
وكشف غوارديولا أنه قد يدفع بستونز إلى اللعب في خط الوسط من أجل تعويض رودري الذي «لا ننكر مدى أهميته، لكنه ليس هنا، موقوفًا، مثل جاك (غريليش). ولذلك، سنجد الحل الأفضل للمنافسة ضد أستون فيلا».
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