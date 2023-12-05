الدوري الإنجليزي يبرم صفقة قياسية للنقل المحلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): أبرمت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم صفقة قياسية لنقل المباريات على الصعيد المحلي بقيمة 6.7 مليارات جنيه استرليني مدة أربعة أعوام ابتداءً من موسم 2025-2026، وذلك وفق ما أعلنت يوم الإثنين. وترجح التقارير أن العقد الحالي البالغة مدته ثلاثة أعوام بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز إن «نتيجة هذه العملية تؤكد قوة الدوري الإنكليزي الممتاز». وتابع: «هذه شهادة لأنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب ممتلئة، وللمشجعين الذين يخلقون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع». واحتفظت شبكتا «سكاي سبورتس» و«تي إن تي سبورتس» بحقوقهما في عرض المباريات مباشرة على الصعيد المحلي، فيما باتت «أمازون» خارج الحسابات.
وقال ماسترز: «باعتبارهما شريكين قيمين منذ زمن طويل، تشتهر سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس بتقديم تغطية وبرامج عالمية المستوى».
وأضاف: «لقد استمتعنا بعدد قياسي من الجماهير والحضور في المواسم الأخيرة، ونعلم أن ابتكارهما (سكاي سبورتس وتي إن تي سبورتس) المستمر سيدفع المزيد من الأشخاص إلى مشاهدة ومتابعة الدوري الإنكليزي الممتاز». ولأول مرة، ستنقل مباشرة جميع المباريات خارج تلك المقررة في الساعة الثالثة من بعد ظهر أيام السبت.
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