الدوري الإنجليزي يبرم صفقة قياسية للنقل المحلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أبرمت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صفقة‭ ‬قياسية‭ ‬لنقل‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬بقيمة‭ ‬6‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬وترجح‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭ ‬البالغة‭ ‬مدته‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬ريتشارد‭ ‬ماسترز‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تؤكد‭ ‬قوة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬شهادة‭ ‬لأنديتنا‭ ‬واللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬تقديم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬ممتلئة،‭ ‬وللمشجعين‭ ‬الذين‭ ‬يخلقون‭ ‬أجواء‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‮»‬‭. ‬واحتفظت‭ ‬شبكتا‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬و«تي‭ ‬إن‭ ‬تي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬بحقوقهما‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬المباريات‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات‭.‬

وقال‭ ‬ماسترز‭: ‬‮«‬باعتبارهما‭ ‬شريكين‭ ‬قيمين‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬تشتهر‭ ‬سكاي‭ ‬سبورتس‭ ‬وتي‭ ‬إن‭ ‬تي‭ ‬سبورتس‭ ‬بتقديم‭ ‬تغطية‭ ‬وبرامج‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استمتعنا‭ ‬بعدد‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬والحضور‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬ابتكارهما‭ (‬سكاي‭ ‬سبورتس‭ ‬وتي‭ ‬إن‭ ‬تي‭ ‬سبورتس‭) ‬المستمر‭ ‬سيدفع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬مشاهدة‭ ‬ومتابعة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‮»‬‭. ‬ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬ستنقل‭ ‬مباشرة‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬خارج‭ ‬تلك‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أيام‭ ‬السبت‭.‬