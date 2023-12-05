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صلاح يتوج بجائزة لاعب عام 2023

12/5/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬هداف‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بإنجلترا‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬صلاح‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬الجماهير‭.‬

وفاز‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2021‭.‬

وأحرز‭ ‬صلاح‭ ‬27‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬17‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬لزملائه،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتفوق‭ ‬صلاح‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬منافسيه‭ ‬الذين‭ ‬وجدوا‭ ‬بالقائمة‭ ‬المرشحة‭ ‬المختصرة،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬ورودري‭ ‬ثنائي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬وبوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬لاعب‭ ‬أرسنال،‭ ‬وكيران‭ ‬تريبيير‭ ‬وأولي‭ ‬واتكينز‭ ‬لاعبي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭.‬

وعقب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬قال‭ ‬صلاح‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬اتحاد‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬جرت‭ ‬وفق‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬جماهيري‮»‬‭.‬

و‮
‬أضاف‭ (‬الملك‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬لكم،‭ ‬وأنا‭ ‬أقدر‭ ‬ذلك‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

ويستعد‭ ‬صلاح‭ ‬لقيادة‭ ‬ليفربول‭ ‬لملاقاة‭ ‬مضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬لمواصلة‭ ‬صراع‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬لقبها‭ ‬عن‭ ‬قلعة‭ (‬آنفيلد‭) ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفربول‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬أرسنال‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬14‭ ‬مرحلة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صلاح‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬ليفربول‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لزملائه‭ ‬أيضا‭.‬

كما‭ ‬يحتل‭ ‬صلاح‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بقائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬أهداف،‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬هالاند‭ (‬المتصدر‭).‬

ويطمح‭ ‬صلاح‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬هداف‭ ‬المسابقة‭ ‬العريقة‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بالملاعب‭ ‬البريطانية،‭ ‬ومعادلة‭ ‬إنجاز‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬المعتزل‭ ‬تيري‭ ‬هنري،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬فوزا‭ ‬بالجائزة‭.‬


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