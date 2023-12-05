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تن هاغ واثق من دعم اللاعبين له

12/5/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أكد‭ ‬الهولندي‭ ‬اريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬انه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تناقلتها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلامية‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الاخيرين‭ ‬وكشفت‭ ‬ان‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬انقلبت‭ ‬ضده‭.‬

وأعرب‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬وقام‭ ‬بمنع‭ ‬اربع‭ ‬وسائل‭ ‬اعلامية‭ ‬تناولت‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬لتشلسي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وتعرض‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لخسارته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صفر‭-‬1،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬ببعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الى‭ ‬الكشف‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬انقلبوا‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬وبأنهم‭ ‬لا‭ ‬يحبذون‭ ‬طريقة‭ ‬تدريباته‭ ‬او‭ ‬يأخذون‭ ‬عليه‭ ‬بأنه‭ ‬صارم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللزوم‭.‬

ودافع‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬بمنع‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬‮«‬لعدم‭ ‬التواصل‭ ‬معنا‭ ‬ليمنحوا‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعليق‭ (‬على‭ ‬الشائعات‭)‬،‭ ‬على‭ ‬تحديها‭ ‬او‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬اطارها‭ ‬الصحيح‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬لسان‭ ‬حال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مماثلا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬بقوله‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬الصحافيين‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬عليكم‭ ‬التوجه‭ ‬الينا‭ ‬اولا‭ ‬وليس‭ ‬كتابة‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ظهرنا،‭ ‬انها‭ ‬ليس‭ ‬الطريقة‭ ‬الافضل‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬تماما‭ ‬وجود‭ ‬انشقاق‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬فريق،‭ ‬ثمة‭ ‬لاعبون‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬قليلة‭ ‬للعب‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬اقل‭ ‬سعادة‭ ‬من‭ ‬الاخرين،‭ ‬لكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لأي‭ ‬مشكلة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشائعات،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يجعل‭ ‬افكارنا‭ ‬مشتتة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬استمع‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وامنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬دائما‭ ‬للتحدث‭ ‬معي،‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لديه‭ ‬مشكلة‭ ‬معي‭ ‬فأني‭ ‬انصت‭ ‬اليه‭ ‬ايضا‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يقولوا‭ ‬لي‭ ‬شيئا،‭ ‬او‭ ‬ربما‭ ‬واحد‭ ‬او‭ ‬اثنان‭ ‬قاموا‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬الرابع‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا،‭ ‬كما‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬حاليا‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

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