مدرب الترجي يطلب التخلي عن منصبه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬طالب‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي،‭ ‬إعفاءه‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬للفريق‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬بيترو‭ ‬أتليتيكو‭ ‬الأنجولي‭ ‬بتونس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أفريقيا‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬الترجي‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬فيسبوك‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬ثابت‭ ‬طلب‭ ‬إكمال‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬مستقبل‭ ‬المرسى‭ ‬لحساب‭ ‬الدوري‭ ‬التونسي،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وضد‭ ‬بيترو‭ ‬أتليتيكو‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

أضاف‭ ‬الترجي‭ ‬أن‭ ‬ثابت‭ ‬طالب‭ ‬بالعودة‭ ‬لمنصبه‭ ‬كمدير‭ ‬رياضي‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قرارها‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستتجه‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭.‬

وتولى‭ ‬ثابت‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للترجي‭ ‬خلفا‭ ‬لمعين‭ ‬الشعباني،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬الترجي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬1‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التنزانية‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬بدوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويحتل‭ ‬الترجي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬السوداني،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬فيما‭ ‬يتصدر‭ ‬بيترو‭ ‬أتليتيكو‭ ‬المجموعة‭ ‬بست‭ ‬نقاط،‭ ‬ويقبع‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬