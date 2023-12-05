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غاياردو يرغب باستعادة مصابيه

12/5/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬المدرّب‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المصابين‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬غاياردو‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وحسمه‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬يتاح‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭. ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬جاهزين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬قادرين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬النمور‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الإثنين‭ ‬حامل‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭.‬

أضاف‭ ‬غاياردو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬كانتي‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭ ‬ومؤثّر‭ ‬لكن،‭ ‬للأسف،‭ ‬لم‭ ‬أعمل‭ ‬معه‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬التمارين،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬بنزيمة‭ ‬رائع‭ ‬أيضاً‭ ‬ومؤثّر‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬استعادته‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضامناً‭ ‬تأهله‭ ‬أقله‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬الوصيفة،‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬أحقيته‭ ‬ببلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسمه‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للمدافع‭ ‬المصري‭ ‬احمد‭ ‬حجازي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬لمدة‭ ‬75‭ ‬دقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬نتيجة‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭.‬

ويلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬بطل‭ ‬أوقيانيا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وبحال‭ ‬تأهله‭ ‬سيلاقي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬والفائز‭ ‬بينهما‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينتظر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬وأوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭.‬

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