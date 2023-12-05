نادال لا يريد وضع نفسه تحت ضغط التوقعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يريد‭ ‬النجم‭ ‬الإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بأقل‭ ‬ضغط‭ ‬ممكن،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬نادال‭ ‬الجمعة‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ضمن‭ ‬الدورات‭ ‬الاستعدادية‭ ‬لبطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬اولى‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬نادال،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ22‭ ‬لقباً‭ ‬كبيراً،‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الـ664‭.‬

وسيحاول‭ ‬نادال‭ ‬المصنف‭ ‬اول‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً‭ ‬استعادة‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬لكنه‭ ‬يهدف‭ ‬ايضاً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬جاهزيته‭ ‬البدنية‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المفضلة‭ ‬لديه‭ ‬بين‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بلقبها‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تحطيمه‭ ‬بل‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬رفض‭ ‬ابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاماً‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬أثقل‭ ‬كاحله،‭ ‬قائلاً‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬أتوقع‭ ‬من‭ ‬نفسي‭ ‬ألا‭ ‬أتوقع‭ ‬شيئاً‭ ‬محدداً‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭. ‬أن‭ ‬أمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬مطالبة‭ ‬نفسي‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬بما‭ ‬طلبته‭ ‬من‭ ‬نفسي‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتي‮»‬‭.‬

وخضع‭ ‬الإسباني‭ ‬لجراحتين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تعافيه‭ ‬الطويلة،‭ ‬وصرّح‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بأنه‭ ‬يريد‭ ‬أخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬لمحاولة‭ ‬العودة‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬كان‭.‬

وكان‭ ‬نادال‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الاخير‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬موضحاً‭ ‬لقناة‭ ‬موفيستار‭: ‬‮«‬قلت‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬عامي‭ ‬الأخير،‭ ‬أكرر‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لأني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‮»‬‭.‬

والإسباني‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬في‭ ‬لحظة‭ ‬مختلفة،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مختلف‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬مجهولة‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬تغيير‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬استوعبت‭ ‬ما‭ ‬فرضته‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬طوال‭ ‬حياتي،‭ ‬مطالبة‭ ‬نفسي‭ ‬بالحد‭ ‬الأقصى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الآن،‭ ‬آمل‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬أتوقف‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وألا‭ ‬أطلب‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬من‭ ‬نفسي،‭ ‬أن‭ ‬أتقبل‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وأمنح‭ ‬نفسي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أحتاجه،‭ ‬وأسامح‭ ‬نفسي‭ ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاطئ‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬وهو‭ ‬احتمال‭ ‬قوي‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الروح‭ ‬التنافسية‭ ‬تبقى‭ ‬موجودة‭ ‬برفقة‭ ‬الأمل‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬تتغير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬غير‭ ‬البعيد‭ ‬إذا‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬الحماس‭ ‬وروح‭ ‬العمل‭ ‬وإذا‭ ‬استجابت‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬