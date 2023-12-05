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((الألعاب العالمية)) لأصحاب الهمم تنطلق في تايلاند

12/5/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تايلاند‭ ‬ ‭ ‬وام‭: ‬انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالميّة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬تايلاند،‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬36‭ ‬منتخباً‭ ‬يمثلهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭.‬

وتشارك‭ ‬الإمارات‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬رياضات‭ ‬وهي‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬ورفعات‭ ‬القوّة،‭ ‬والسباحة،‭ ‬والرماية‭ ‬والدراجات‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬خادم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للإعاقة‭ ‬الحركية‭ ‬والبتر،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأحمد‭ ‬سالم‭ ‬حمد‭ ‬السويدي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬بالبارالمبية‭ ‬الوطنية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬الجمعيّة‭ ‬العموميّة‭ ‬لاختيار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالميّة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬يترشح‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬خادم‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقعده‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬ابن‭ ‬خادم‭ ‬أهميّة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمقعد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬إماراتياً‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬إماراتياً‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬التي‭ ‬تدفعنا‭ ‬دائماً‭ ‬للريادة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬ابن‭ ‬خادم‭ ‬تهنئته‭ ‬لشعب‭ ‬وقيادة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الرشيدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الثاني‭ ‬والخمسين،‭ ‬متمنّياً‭ ‬دوام‭ ‬العزّ‭ ‬والرخاء‭ ‬لوطننا‭ ‬الغالي‭.‬

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