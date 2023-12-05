((الألعاب العالمية)) لأصحاب الهمم تنطلق في تايلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تايلاند – وام: انطلقت منافسات دورة الألعاب العالميّة لأصحاب الهمم في تايلاند، والتي يشارك فيها منتخب الإمارات الوطني ضمن 36 منتخباً يمثلهم أكثر من 1000 لاعب ولاعبة.
وتشارك الإمارات بـ 22 لاعباً ولاعبة للمنافسة في 5 رياضات وهي ألعاب القوى، ورفعات القوّة، والسباحة، والرماية والدراجات.
حضر حفل الافتتاح الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للإعاقة الحركية والبتر، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وأحمد سالم حمد السويدي رئيس اللجنة القانونية بالبارالمبية الوطنية.
ومن المقرر عقد الجمعيّة العموميّة لاختيار مجلس إدارة الألعاب العالميّة يوم الجمعة المقبل، على هامش الدورة، حيث يترشح الدكتور طارق سلطان بن خادم لخوض الانتخابات للحفاظ على مقعده نائباً لرئيس مجلس إدارة الألعاب العالمية.
وأكد ابن خادم أهميّة الاحتفاظ بمقعد نائب الرئيس في ظلّ المنافسة على هذا المنصب الذي ظل إماراتياً لفترة طويلة، وقال: «نسعى أن يظل هذا المنصب إماراتياً للتأكيد على الدور الكبير لدولة الإمارات في ظلّ القيادة الرشيدة التي تدفعنا دائماً للريادة وتحقيق الإنجازات».
ووجه ابن خادم تهنئته لشعب وقيادة دولة الإمارات الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، متمنّياً دوام العزّ والرخاء لوطننا الغالي.
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