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ميامي والصين تستضيفان سباقات سرعة عام 2024

12/5/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬ستستضيف‭ ‬جائزتا‭ ‬ميامي‭ ‬والصين‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ (‬سبرينت‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وستقام‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬سرعة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً،‭ ‬بعد‭ ‬ادراج‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬سباقات‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الاسبوع‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ستغيب‭ ‬جائزتا‭ ‬أذربيجان‭ ‬وبلجيكا‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استضاف‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬سباقاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وقال‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليم،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭)‬،‭ ‬‮«‬ستشكّل‭ ‬إضافة‭ ‬شنغهاي‭ ‬تحديًا‭ ‬للفرق‭ ‬والسائقين‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2019،‭ ‬بينما‭ ‬سيضيف‭ ‬السباق‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬بعدًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لعطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬مثيرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ستستضيف‭ ‬حلبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬النمسا،‭ ‬البرازيل‭ ‬وقطر‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭. ‬ويتطلع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬قياسي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬بـ19‭ ‬سباقا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬22‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬سباقات‭ ‬سرعة‭.‬

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