ميامي والصين تستضيفان سباقات سرعة عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب) :ستستضيف جائزتا ميامي والصين ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد سباقات السرعة (سبرينت) في العام المقبل، حسب ما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء. وستقام ستة سباقات سرعة للعام الثاني توالياً، بعد ادراج النظام الحالي عام 2022 من خلال ثلاثة سباقات سرعة في عطلة الاسبوع.
في المقابل، ستغيب جائزتا أذربيجان وبلجيكا عن سباق السرعة يوم السبت بعد أن استضاف كل منهما سباقاً مماثلاً في عام 2023. وقال الإماراتي محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، «ستشكّل إضافة شنغهاي تحديًا للفرق والسائقين مع عودة الفورمولا 1 إلى الصين للمرة الأولى منذ 2019، بينما سيضيف السباق السريع في ميامي بعدًا جديدًا لعطلة نهاية أسبوع مثيرة».
كما ستستضيف حلبات الولايات المتحدة، النمسا، البرازيل وقطر سباقات السرعة والتي تمنح الفائز بها ثماني نقاط في الترتيب العام للسائقين. ويتطلع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، للفوز باللقب العالمي للعام الرابع توالياً بعد موسم قياسي عام 2023 فاز فيه بـ19 سباقا من اصل 22 إضافة الى 4 سباقات سرعة.
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