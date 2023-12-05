رجل يطالب مايك تايسون بتعويض 450 ألف دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن - (د ب أ / ت ك أ) :
قال محام يمثل بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون إنه لن يدفع مقابل طلب تسوية ما قبل التقاضي، والذي يقدر بـ450 ألف دولار لرجل زعم أن تايسون لكمه على متن طائرة في مطار سان فرانسيسكو الدولي العام الماضي.
وأفادت صحيفة
لوس أنجليس تايمز أمس الثلاثاء بأنها اطلعت على رسالة تلقاها محامي تايسون أليكس سبيرو الأسبوع الماضي من المحامي جيك جوندل نيابة عن موكله ملفين تاونسند الثالث يطلب فيها بـ
450 ألف دولار
«في محاولة لتسوية هذه المسألة قبل الدخول إجراءات التقاضي المطولة”.
وكتب جوندل في الرسالة إنه في مقابل هذا المبلغ «سيوفر السيد تاونسند لموكلك إفراجا مقبولا بشكل متبادل يمنعه من أقامة دعوى قضائية مستقبلا، بالإضافة إلى الشروط المعقولة التي يطلبها موكلك”.
يشار إلى أن الحادث وقع بين تايسون وتاونسند في 20 نيسان/ أبريل 2022 ، عندما كان الأخير جالسا في الصف خلف تايسون مباشرة قبل إقلاع طائرة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا .
وانتشر مقطع فيديو يظهر اللحظة التي فقد فيها مايك تايسون أعصابه ووقف بقوة ثم لكم الراكب الذي كان مخمورا عدة مرات في وجهه، بعد أن استفزه بشكل متكرر .
MENAFN05122023000055011008ID1107541667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.