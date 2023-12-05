رجل يطالب مايك تايسون بتعويض 450 ألف دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭ / ‬ت‭ ‬ك‭ ‬أ‭) : ‬‮

‬قال‭ ‬محام‭ ‬يمثل‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬للملاكمة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يدفع‭ ‬مقابل‭ ‬طلب‭ ‬تسوية‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التقاضي،‭ ‬والذي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لرجل‭ ‬زعم‭ ‬أن‭ ‬تايسون‭ ‬لكمه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬الدولي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة

لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬تايمز‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنها‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬تلقاها‭ ‬محامي‭ ‬تايسون‭ ‬أليكس‭ ‬سبيرو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬جيك‭ ‬جوندل‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬موكله‭ ‬ملفين‭ ‬تاونسند‭ ‬الثالث‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬بـ‭ ‬‮

‬450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬‮

«‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتسوية‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬المطولة”‭.‬

وكتب‭ ‬جوندل‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬‮«‬سيوفر‭ ‬السيد‭ ‬تاونسند‭ ‬لموكلك‭ ‬إفراجا‭ ‬مقبولا‭ ‬بشكل‭ ‬متبادل‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬أقامة‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬مستقبلا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشروط‭ ‬المعقولة‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬موكلك”‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬تايسون‭ ‬وتاونسند‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نيسان‭/ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬جالسا‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬خلف‭ ‬تايسون‭ ‬مباشرة‭ ‬قبل‭ ‬إقلاع‭ ‬طائرة‭ ‬متوجهة‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا‭ .‬

وانتشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬فقد‭ ‬فيها‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬أعصابه‭ ‬ووقف‭ ‬بقوة‭ ‬ثم‭ ‬لكم‭ ‬الراكب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مخمورا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬وجهه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استفزه‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ .‬



