اتحادات تطالب الأولمبية بقبول مشاركة الروس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طلب‭ ‬ممثلون‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬وللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قبول‭ ‬مشاركة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬‮«‬بأسرع‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭.‬

وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬وراء‭ ‬أبواب‭ ‬مقفلة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مهّد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لعودة‭ ‬رياضيي‭ ‬هاتين‭ ‬الدولتين‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬طالبت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬المزيد‭ ‬‮«‬من‭ ‬الوضوح‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬التي‭ ‬اعلنت‭ ‬الاخيرة‭ ‬بأنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬قرارها‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬الحظر‭ ‬التام‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس،‭ ‬وسمحت‭ ‬لهم‭ ‬بالمنافسة‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬يدعموا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬علاقات‭ ‬بالجيش‭. ‬وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرياضيين‭ ‬المحايدين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الصارمة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تغيير‭ ‬نظام‭ ‬التأهيل‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬ولا‭ ‬عدد‭ ‬أماكن‭ ‬الحصص‭ ‬المخصصة‭ ‬لمختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬بيلاروس‮»‬‭.‬

وأوقفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر،‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاكها‭ ‬السلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعضوية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالأراضي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضمها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

واعترفت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬تم‭ ‬ضمها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وتقدمت‭ ‬الهيئة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬باستئناف‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بإيقافها‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ (‬كاس‭).‬

وفي‭ ‬سبتمبر،‭ ‬صوت‭ ‬المسؤولون‭ ‬لصالح‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬بعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬ضد‭ ‬الحظر‭ ‬التام‭.‬