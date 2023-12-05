الشرطة الألمانية تبحث عنف الألتراس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية،‭ ‬يوخن‭ ‬كوبلكه،‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬ضد‭ ‬عنف‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأتي‭ ‬الدعوة‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزراء‭ ‬داخلية‭ ‬الولايات‭ ‬الألمانية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬كوبلكه،‭ ‬لخدمة‭ ‬الأخبار‭ (‬آر‭ ‬إن‭ ‬دي‭) ‬الألمانية،‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزراء‭ ‬داخلية‭ ‬الولايات‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬التطور‭ ‬المثير‭ ‬للعنف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعات‭ ‬الألتراس،‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحديد‭ ‬نهج‭ ‬مشترك‭ ‬ضد‭ ‬عدوانية‭ ‬وعنف‭ ‬مجموعات‭ ‬الألتراس‮»‬‭.‬

وطرأت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬البوندسليجا‭) ‬ودوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ (‬البوندسليجا‭ ‬2‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭

‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وشتوتجارت،‭ ‬والمواجهة‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬ونادي‭ ‬هانوفر‭.‬

وأضاف‭ ‬كوبلكه‭ ‬‮«‬نشهد‭ ‬حاليا‭ ‬حملة‭ ‬كراهية‭ ‬مخططة‭ ‬ومنسقة‭ ‬ضدنا‭ ‬نحن‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭. ‬ويشارك‭ ‬مرتكبو‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬هائل‭ ‬بين‭ ‬الجاني‭ ‬والضحية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مجموعات‭ ‬الألتراس‭ ‬تجلب‭ ‬الكراهية‭ ‬والتحريض‭ ‬والعنف‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كوبلكه‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬توصل‭ ‬وزراء‭ ‬داخلية‭ ‬الولايات‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سبيل‭ ‬لتقليل‭ ‬مستويات‭ ‬الانتشار‭ ‬وبالتالي‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬علينا‭ ‬نحن‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‮»‬‭.‬



