الصحة العالمية: غزة تقترب من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية"، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن في حديث عبر الفيديو من مدينة رفح جنوب قطاع غزة لصحفيين في جنيف، إن عدد المواطنين الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".

وقال بيبركورن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة. ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية"، مضيفا أن "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة".

وأضاف: "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية".

وتابع أن "القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وشدّد بيبركورن أيضًا على أنّ المساعدة التي تمكنت منظمة الصحة العالمية من تقديمها إلى غزة كانت "قليلة جدًا"، ودعا إلى تدفق المساعدات بشكل منتظم.

ووسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق اجتياحها البري ليشمل قطاع غزة برمّته، بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، بعدما شنّت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر.

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جيمس إلدر من العاصمة المصرية القاهرة إن "هذه الحرب على الأطفال استؤنفت بشراسة، على نطاق يفوق كل ما سبق أن شهدناه في الجنوب، وبمستوى كل ما شهدناه في الشمال".

وبحسب منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المستشفيات العاملة في غزة من 36 إلى 18 منذ بدء العدوان قبل شهرين. وثلاث من بين هذه المستشفيات لم تعد تقدّم سوى الإسعافات الأولية الأساسية، فيما يقتصر ما تقدّمه المستشفيات الأخرى على الخدمات الجزئية.

وفي جنوب القطاع ما زالت 12 من أصل 18 مستشفى تعمل، بحسب المنظمة.

ويؤكد عاملون في المجال الإنساني انتشار أمراض على نطاق واسع وبينها التهاب السحايا، واليرقان، والجرب، والقمل، وجدري الماء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 120 ألف حالة إصابة بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، و86 ألف حالة إسهال، بينها 44 ألف حالة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

ويزيد عدم توفر مراحيض ومياه للشرب من خطر الإصابة بأمراض.

وقال المتحدث باسم اليونيسف العائد من غزة إنه يتوفر أحياناً مرحاضاً واحداً لنحو 400 شخص.